I 2010 kjøpte han den lille øya Manshausen i Steigen og skjønte tidlig at han ville skape et lite samfunn og dele opplevelsen med andre.

Nå består øya av syv hytter som kan leies av alle som vil komme seg bort fra hverdagen.

Nadia Norskott

– Jeg falt for naturen og beliggenheten, for mye av livet mitt går ut på å søke tett på elementene i naturen. I alle hyttene skal man kunne sitte trygt bak en fasade og få naturen og havet rett inn i stua, uansett hvordan været er, sier polfareren.

Han ble inspirert av filmen Space Odyssey 2001, og beskriver hyttene som minimalistiske cockpiter hvor alt har en funksjon og fast plass.

– Jeg søkte romskip-følelsen, der du føler at du reiser gjennom rommet, har kontroll på livet, er på en reise og sjøen er i bevegelse.

Nadia Norskott

Stillheten gir ro

Nå bor og driver sønnen hans, Max Stange Ousland, stedet sammen med kjæresten Solveig.

Nadia Norskott

Også han er en naturmann som er glad for å være borte fra et hektisk liv med biler og mange mennesker. Han har gått på ski over Grønland og vært på Nordpolen sammen med faren.

– Da han fortalte at han hadde kjøpt en hel øy på et sted jeg aldri hadde hørt om, var «galskap» det første jeg tenkte. Det er ikke akkurat hverdagskost å kjøpe en stor lekeplass hvor det kan gjøres hva som helst, på et sted som er helt isolert og øde, minnes Max.

Etter hvert kom potensialet til syne.

Nadia Norskott

– Å være her oppe i naturen, ha stillheten som finnes her oppe, det gir meg en ro. Jeg har glede av å drive med forskjellige ting og gjøre mitt beste for at de som kommer på besøk skal få en fin opplevelse, sier han.

Nadia Norskott

Nadia Norskott

Fakta: Manshausen De syv hyttene på Manshausen kan leies hele året, og alle årstider har sin sjarm.

Reisen er enklest med hurtigbåt fra Bodø som tar 1 time og 20 minutter. Et annet alternativ er kjøring fra Bodø, cirka 3 timer.

Aktiviteter som tilbys er blant annet klatring, fisketur, dykking og kajakk. Den beste anbefalingen er likevel ikke å gjøre noe som helst.

Astrid Regine Nässlander ble nylig kåret til Årets kokk og lager mat i toppsjiktet til de besøkende.

Pris på hytteleie er mellom 3700–4500 kroner for en hytte for to.

– Gjenbruk er hyggelig

Arkitekt Snorre Stinessen har tegnet de prisbelønte hyttene.

Nadia Norskott

Det ble nylig satt opp tre nye.

– Det handlet om å forstå og fordøye, sier han om det første møtet med øya.

De første fire hyttene av massivtre ble bygd på restene av ei gammel brygge, mens to av de nye hviler på svabergene, nesten uti havet.

Nadia Norskott

I andre byggetrinn ble det også satt opp en badstue, som ligger midt i en eksisterende kulp. Den beskrives som et «resteprosjekt», og er laget av overflødig materiale fra hyttene. Glasset og treverket var til overs fra de første hyttene, og på taket er det lagt skifer som stammer fra et gammelt bygg som nå er revet.

– Gjenbruk er en hyggelig ting i seg selv, sier Stinessen.

Nadia Norskott

Forsker: Flere eksterne investorer i nord

Nadia Norskott

Gaute Svensson er forsker på reiseliv ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Universitetet i Tromsø. Han sier at bedrifter som Manshausen kan være avgjørende for sysselsetting og lokal verdiskaping.

– Det er grunn til å tro at små lokalsamfunn som Steigen, nyter godt av en positiv oppmerksomhet fra turister, noe som kan bidra til stolthet og bolyst.

Han forteller at han ser endringer fra sommerturisme til helårsnæring, og at veksten går raskt.

– På generelt grunnlag kan vi si at eksterne investorer i reiselivet blir vanligere i landsdelen. Avveiningene som reiselivsgründere gjør knyttet til lokalsamfunnet, er grunnmuren i et bærekraftig reiseliv. Omstillingsevne og det grønne skiftet i reiselivet vil måles i evnen til å tenke lokalt, sier han.

Skal bli som en egen planet

Børge Ousland tror det mest sannsynlig ikke vil bli flere hytter på øya, akkurat nå vil han ikke engang tenke tanken.

Nadia Norskott

– Litt av opplevelsen er den intime atmosfæren. Det har vært slitsomt å være perfeksjonist i dette prosjektet, selv om det har vært verdt det.

Prosessen ble både dyrere og mer langvarig enn han hadde tenkt. Det synes at alle detaljer er styrt til den minste detalj. Sengene er myke som store marshmallows og alt fra såper, mummikopper og møbler er gjennomgående og gjør hele området til en helhetlig opplevelse.

– Å skape er det som driver meg, konstaterer Børge og fortsetter:

Nadia Norskott

– Inntekter og utgifter er ikke i hovedfokus, jeg synes det er mer verdifullt å sette spor og skape noe som er fint og reflekterer det vi er. Dette hadde ikke gått uten flinke folk, og jeg har vært virkelig heldig som har fått med meg alle som har gjort dette stedet til sitt eget, sier han.

Og noe må ha blitt gjort riktig når kong Harald og dronning Sonja valgte å komme på besøk på eget initiativ i en privat setting.

Nå skal det neste målet realiseres:

– Jeg vil bygge ut stedet slik at det blir som en egen planet som skal klare seg selv.

Nå blir det vindmølle, drivhus med egendyrkede grønnsaker, og Ousland planlegger egenprodusert klippfisk og tørrfisk. Målet er på sikt å bli mest mulig selvforsynt. Han kaller det en liten verden i verden.