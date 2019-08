Bem-vindo a Lisboa! Byen er merkbart påvirket av sin tilknytning til Brasil. Forlokkende livsglede og latinsk liberalisme, fjernt fra Vest-Europas stivbente etikette. Men Lisboa er også en fremtidsrettet hovedstad med kontemporær kunst og avantgarde arkitektur.

Her er vår guide i den portugisiske hovedstaden, bydel for bydel.

Alfama, Graça og São Vicente

Den historiske gamlebyen

Eilert Larstorp Paulsen

Turistene flokker seg til de bratte og smale smugene i en av Lisboas eldste bydeler. Den største opplevelsen er å forville seg inn i denne labyrinten for å snuble over en kneipe som byr på lokale spesialiteter akkompagnert av fado.

Ovenfor Alfama ligger bydelen Graça & São Vicente. Der finner du lørdagsmarkedet Feira da Ladra ved Panteão Nacional og Santos-festivalen ved São Jorge-festningen som finner sted i juni hvert år, områdets høydepunkt.

Daglige severdigheter er Sé-katedralen og utsikten fra Miradouro de Santa Luzia. Elevador do Castelo og Elevador do Pingo Doce eller den svært populære trikken no. 28 kan hjelpe deg opp bakkene dersom trappene kjennes bratte og lange.

Eilert Larstorp Paulsen

Baixa Pombalina

Hjertet av byen og Lisboas turistsentrum

Et kobbel av gater leder fra Rossio ned mot Praça do Comércio. Bydelen er spekket med souvenirbutikker, men arkitekturen er imponerende. Her finner du blant annet Livraria Bertrand som har solgt bøker siden 1732 ‒ hvilket gjør dette til verdens eldste bokhandel.

Praça de D. Pedro IV er Lisboas bankende hjerte. Her selger fiskere sin fangst, fabrikkarbeidere demonstrerer for regulerte arbeidsforhold. Dette er fortsatt en plass for sterke ytringer, men først og fremst et sted hvor turister spiser ved nokså overprisede restauranter.

Praça da Figueira er et mindre torg et steinkast fra Rossio-plassen. I hovedsak trafikknutepunkt for bydelen, med busstopp, trikkeholdeplass og nedgang til undergrunnsbanen. Serveringsstedene her er hyggeligere priset, og et roligere alternativ for en kaffe i solveggen. En tur opp i Arco da Rua Augusta gir 360° utsikt over byen.

Parque das nações

Forstad fjernt fra bysentrumets larm

Bygget til verdensutstillingen i 1998, men området blir fortsatt utviklet 20 år etter. Broen Ponte Vasco da Gama, Europas lengste veibro på 17,2 kilometer, dominerer horisonten. Kjøpesenter, nattklubber, messehaller, kasino, konsertarena og et stort antall restauranter og overnattingssteder ligger langs elvebredden, hvor hotellseilet Myriad ruver i vannkanten.

Området preges av kontorbygg og dresskledde forretningsfolk, til stor kontrast fra Lisboas bysentrum. Tajoaelven bringer en fin ro over bydelen, og en flott promenade, særlig populær blant joggere, strekker seg fra Jardim do Passeio dos Heróis do Mar til Jardins da Água. En gondolbane opererer mellom utkikkstårnet ved Myriad-hotellet og vitenskapsmuseet Pavilhão do conhecimento.

Alcântara

Spennende, upolert og uoppdaget

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

En spennende arbeiderklassebydel hvor få turister finner veien. Selve bysentrum er ujålete og ekte.

Det er en fin spasertur fra Alcântara til Rochas. Et godt stykke videre langs elven følger Belém og det meget severdige MAAT ‒ museum for kunst, arkitektur og teknologi ‒ som kan minne om vårt eget operahus. Vognmuseet Museu Nacional des Coches, Samtidskunstmuseet og Vasco da Gama-parken ligger et par steinkast inn fra promenaden.

Bairro Alto

Hjem for konditorier, barer og bohemer

Eilert Larstorp Paulsen

Den imponerende Elevador de Santa Justa-heisen fra 1902 er en kuriositet, og mange står en time i kø for den 20 sekunder korte turen fra sentrum og opp til Bairro-høyden. Gjør som de lokale og bruk den ordinære heisen i souvenirbutikken rett bak Santa Justa, eller ta Ascensor da Glória.

Vel oppe er klosteret, kirker og utkikkspunktet Miradouro de São Pedro de Alcântara de mest populære severdighetene. Det levende torget Largo de Camões er møteplass for bydelens innbyggere, hvor konditoriet Manteigaria er et godt sted for kaffe og pastéis de nata, en herlig vaniljekremfylt bakelse.

Fortsett nedover Calçada do Combro for designerverksted og alternative butikker, eller innover denne artige bydelen mellom Principe Real og Cais do Sodré for kafeer, restauranter og barer. Utover kvelden er det særlig livlig langs Nova da Trindade, Misericórdia og Praca Luis de Camoes.

Eilert Larstorp Paulsen

Rochas

Internasjonalt, sofistikert og hyggelig

Eilert Larstorp Paulsen

Lisboas mest kontinentale nabolag med rikt utsmykkede bygårder og frodige parker. Dette er også et av de dyreste nabolagene i hovedstaden, svært populært blant fastboende utlendinger. Sjarmerende bydel med gode restauranter og byens eneste gode matmarked gjør dette til foretrukket område dersom man vil unngå hordene av turister og foretrekker sofistikerte omgivelser.

Mouraria og Martim Moniz

Flerkulturelt nabolag et steinkast fra turistsentrum

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Mellom Igreja de São Domingos og Miradouro de Nossa Senhora do Monte ligger et spennende og sentrumsnært område som fortsatt er utenfor turiststrømmen. En flerkulturell bydel siden 1200-tallet, fortsatt sterkt influert av asiatiske og afrikanske immigranter. Utforsk dalen, eller ta Ascensor do Lavra, verdens eldste skinnegående kabelbane, fra Largo da Anunciada opp til Jardim do Torel.

Bydelen er full av rimelige og velsmakende spisesteder.

Príncipe real

Urbant, livlig og hipstervennlig

Eilert Larstorp Paulsen

Tilbake mot Avenida Liberdad ligger livfulle Príncipe Real med naturvinbarer og håndbryggere. Det er det nærmeste man kommer underholdningsdistrikt i Lisboa, med artige alternativteater eller det noe mer konvensjonelle Teatro Maria Vitória.

Bydelens hjerte er den fredfulle grønne lungen ved Jardim do Principe Real, et fint sted for en pause i hverdagen. Følger man designerbutikker langs Avenida da Liberdade, når man omsider den majestetiske hagen Parque Eduardo. Det kan anbefales å ta undergrunnsbanen et par stopp til Parque. En fabelaktig utsikt venter fra toppen.

Cais do Sodré

Nyrenovert og liberalt havneområde

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Mellom Santa Catarina og den imponerende hengebroen ligger innovative spisesteder, barer, teater, spisesteder og gallerier i det kreative området Chaido. Vel nede følger den stivbente mathallen Mercado Da Ribeira, de brunstige nattklubbene ved Nova do Carvalho, og det hyggelige torget Praça de São Paulo. Ikke et veldig spennende område på dagtid, og litt i overkant spennende nattetid.