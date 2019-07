Få mer ut av reisen: Her er 12 apper som gjør turen lettere.

Telefonen er på mange måter blitt vår høyre hånd når vi er ute på reise.

Den hjelper oss å finne veien til restauranter, hoteller og severdigheter (som du mest sannsynlig har sjekket opp på telefonen på forhånd). Den oversetter utenlandske språk og valuta for oss, den foreviger minner og den hjelper oss å betale for tjenester.

Men i en digital jungel av apper, kan det være vanskelig å finne ut hvilke en faktisk bør ha med på reisen.

Vi har bedt fem reiseeksperter om å plukke ut noen av sine favoritter når de reiser utenfor landegrensene. Enkelte av dem kan også brukes her til lands.

Samtlige apper er gratis og finnes i både App Store og Google Play.

Google Maps

Skjermdump Google Maps

Denne kart-appen hjelper deg å finne frem på reisen. Du kan laste ned kart for bruk uten nett og finne forslag til hvor du skal kjøre, om du har leid bil, og til sykkel- og gangveier.

– Er bena brukt opp for dagen, kommer Google Maps med forslag til kollektivtransport, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder ved Virke kultur og opplevelser.

– For turer i Norge har norgeskart-appen eksepsjonelt mye bedre og mer detaljrike kart, mener reiseekspert Gunnar Garfors.

CheckMyTrip

Skjermdump Checkmytrip.com

Denne appen hjelper deg med å samle alle dine reisedokumenter på ett og samme sted. Her kan du legge inn reservasjon av leiebil, togbilletter, flybilletter og hotellovernattinger.

Den fungerer på den måten at man videresender bestillingsbekreftelsen man får, til trips@checkmytrip.com. Da vil reisen registreres i den oversiktlige reiseappen, forklarer Eilert Larstorp Paulsen fra reisemagasinet Vagabond.

Duolingo

Med denne appen kan du lære deg grunnleggende språkferdigheter, slik at du for eksempel kan bestille middag eller en øl på det lokale språket i landet du skal besøke. Appen tilbyr gratis kurs i over 30 fremmedspråk – alt fra svensk til navajo.

Skjermdump Duolingo

Google Translate

Skjermdump Google Translate

Reiser du til steder hvor språket kan være en hindring, er Google Translate på mange måter gull verdt, ifølge Renate Sandvik bak reisebloggen renatesreiser:

– Den kan oversette det du sier, det du skriver og du kan ta bilder av skrift på skilt og lignende som den så oversetter.

Trykker du på høyttaler-knappen, får du dessuten setningen lest opp på det valgte språket du oversetter til.

Booking

Med appen fra booking.com, som flere av reiseekspertene har anbefalt, kan du lete etter overnattingsmuligheter blant 27 millioner hoteller, feriehus, boliger og leiligheter.

Skjermdump Booking

– Denne appen benytter jeg ofte hvis jeg ikke har planlagt overnatting hele veien, sier Mette Solberg Fjeldheim bak Reiselykke Media.

Uber Taxi

Skjermdump Uber

Med denne appen kan du bestille transport fra A til B med forhåndsavtalt pris. Appen loggfører både oppmøte og reise. Det betyr at du kan følge sjåføren din på kartet og se når vedkommende nærmer seg stedet du skal plukkes opp på.

– Jeg bruker gjerne Uber-appen for å bestille transport når jeg reiser, da den logger reisen slik at det føles tryggere, samt at man slipper styret med taxitaksameter og eventuell svindel, sier Sandvik.

Airbnb

Skjermdump App Store

Airbnb kan brukes til å booke overnattinger og opplevelser.

Her kan du komme i kontakt med privatpersoner som leier ut egne hjem og feriehus eller som tilbyr alt fra omvisninger til organisert middag i sitt nabolag, forklarer Paulsen.

Couchsurfing

Couchsurfing-appen lar deg finne gratis steder å overnatte.

– Folk som har en ledig sofa eller et tomt gjesterom legger ut profiler her. Det er en fin måte å bli kjent med folk, få tips og spare penger på. Egentlig som Airbnb, bare gratis, sier Garfors, som selv har besøkt alle verdens land to ganger.

Skjermdump Couchsurfing

Time Out

Skjermdump Time Out

Vil du vite hva som skjer i byen den uken eller langhelgen du er der? Time out-appen har oversikten i over 50 byer over hele verden, tipser Edwards om.

I appen finner du restauranter, barer, attraksjoner, hoteller, teaterforestillinger, konserter, kunstutstillinger og mer. Du kan booke direkte i appen.

Open Table

Skjermdump Open Table

– Maten er gjerne halve gleden på reisen, og Open Table hjelper deg med å booke bord der du vil, sier Edwards.

Appen viser deg tilgjengelige restauranter i nærheten av din posisjon. Du kan også selv velge å skrive inn en annen posisjon, om du vil sjekke ut eller booke restauranter i forkant av reisen din.

Du får også oversikt over alle dine reservasjoner i appen.

TripAdvisor

På Tripadvisor finner du hoteller, ting å gjøre, restauranter og flyreiser. Søk opp landet du besøker og finn steder i nærheten av deg.

I appen kan du også se vurderinger og tilbakemeldinger fra andre brukere om hvordan de har opplevd restauranten eller severdigheten du vurderer å besøke – og du kan selv legge igjen din tilbakemelding etter et besøk.

Skjermdump TripAdvisor

Xe Currency

Skjermdump Xe Currency

Denne appen viser deg hva valutaen på stedet du reiser til, er verdt.

– Den kan være kjekk å ha ved utregning og handling de første dagene på et nytt sted. Du kan laste ned flere ulike valutakurser, og appen fungerer dessuten offline, sier Sandvik.

Om du får problemer med bagasjen eller dersom flyet blir forsinket eller innstilt og du blir sittende fast på en flyplass i EU/EØS, kan du dessuten enkelt sjekke hva du har krav på hos Forbrukerrådet.

Kilder i saken: Reiseekspert og forfatter Gunnar Garfors, reiseekspert og forfatter Renate Sandvik, Mette Solberg Fjeldheim bak Reiselykke Meida, Eilert Larstorp Paulsen fra reisemagasinet Vagabond og Rhiannon Hovden Edwards, leder ved Virke kultur og opplevelser.