Visste du at du kan dra på safari i Norge? Vi prøvde én av dem. Safari er ikke bare forbeholdt eksotiske land. Det finnes flere muligheter i Norge.

Christian August Juel vender seg bakover i kanoen. Den erfarne guiden signaliserer at vi skal stoppe padlingen. De uinnvidde kan fort dunke årene i kanokroppen og sende et drønn gjennom det rolige vannet.

En kardinaltabbe vi må unngå.

Vi flyter forbi grønne grener som er merket av ferske kutt. Frodig vegetasjon henger over elvekanten og skjuler de utallige gangene beveren har laget.

Det er så stille at jeg kan høre enhver bevegelse i kroppen. Hjertet, pusten, øyenlokkene som møtes.

Til venstre for meg ser jeg små, hvite bobler i overflaten. De popper opp i en rett linje som beveger seg mot båten. I et splittsekund ser jeg en skikkelse sige stille forbi, under meg. Så hører jeg et høyt plask.

De er her.

