Stor oversikt: Her er det billigst for familien å stå i bakken.

Selv om krokusen begynner å sprette opp i blomsterbedene og det meldes om lite snø i fjellet, er det ingen grunn til å legge hverken slalomski eller snowboard på hyllen.

I alpinleggene er det nemlig godt med snø, og det vil trolig vare til over påske.

760 kroner skiller det dyreste og billigste anlegget

I Norge er det stor variasjon i både størrelse og aktivitetstilbud i de ulike alpinanleggene, og hvert enkelt anlegg bestemmer selv prisen på heiskortene og hvilke typer kort de tilbyr gjestene sine.

– Noen anlegg har en liten heis og én bakke, mens andre har et stort antall heiser og bakker, snøproduksjon, flere restauranttilbud og tilrettelagte aktiviteter i skianlegget. Det betyr at det er store forskjeller i driftskostnader og i inntektsbildet i det enkelte alpinanlegget, og det gjenspeiles også naturligvis i heiskortprisene, forklarer Camilla Sylling Clausen, daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening.

760 kroner skiller det dyreste og billigste skianlegget i vår prisoversikt.

Billigst er Vestvatn Alpinsenter i Nordland. Her må en familie på fire betale 1020 kroner for én dag i bakken.

Ved anleggene i Trysil og Hemsedal koster det samme 1780 kroner.

Kåret til Norges beste alpinanlegg

SkiStar Hemsedal og SkiStar Trysil ligger helt i toppen i det øverste prissjiktet.

– Det skulle bare mangle om ikke de to desidert største alpinanleggene i Norge var dyrest. Vi har veldig god samvittighet for at vi er litt dyrere enn de andre.

Det sier Jan Helge Bonden, destinasjonssjef i SkiStar Trysil.

– Man må se prisen opp mot det produktet man tilbyr gjesten, legger han til.

Martin Letzter, destinasjonssjef i SkiStar Hemsedal, sier seg enig og påpeker at de ikke ligger spesielt høyere i pris på heiskort enn flere av de større konkurrenter i Norge.

Erik Johansen / NTB scanpix

Ser vi på antall nedfarter, har Trysil og Hemsedal vesentlig flere heiser og nedfarter enn det billigste anlegget i prisoversikten. Men til sammenligning koster en dag i bakken ved Rauland Skisenter 1490 kroner, og dette anlegget har like mange nedfarter som Hemsedal.

– Det holder ikke å se på antall nedfarter, man må også ta med i betraktning antall kilometer på nedfartene, kvaliteten på skikjøringen, variasjonen og helhetsopplevelsen på destinasjonen, sier Letzter.

Han refererer til Dagens Næringslivs kåring over Norges beste alpinanlegg – hvor Hemsedal har vunnet ti år på rad, og sier:

– Hemsedal er ett komplett skianlegg som er populært blant nordmenn. Det gjør at vi har mulighet til å ligge der vi ligger i pris, sier han.

Se hvor mye en familie med to voksne og to barn må betale for å stå én dag i bakken ved 37 av landets alpinsentre:

Alpinanlegg Dagspris for to voksne og to barn Dagspris voksen Dagspris barn Antall nedfarter Oslo skisenter Grefsenkollen (Oslo) 1280 345 295 6 (4 heiser) Meråker (Nord-Trøndelag) 1200 350 250 13 (6 heiser) Sauda (Rogaland) 1300 360 290 11 (7 heiser) Eikedalen (Hordaland) 1380 375 315 13 (8 heiser) Narvikfjellet (Nordland) 1520 415 345 9 (6 heiser) Røldal (Hordaland) 1490 420 325 12 (7 heiser) Beitostølen (Oppland) 1480 415 325 16 (7 heiser) Brokke (Aust-Agder) 1460 390 340 6 (4 heiser) Rauland (Telemark) 1490 415 330 50 (18 heiser) Sirdal (Vest-Agder) 1570 435 350 23 (9 heiser) Gautefall (Telemark) 1490 415 330 16 (7 heiser) Haukelifjell (Telemark) 1490 415 330 13 (6 heiser) Vrådal (Telemark) 1490 415 330 18 (8 heiser) Gaustablikk (Telemark) 1490 415 330 35 (12 heiser) Voss (Hordaland) 1530 435 330 23 (10 heiser) Myrkdalen (Hordaland) 1560 440 340 22 (9 heiser) Skeikampen (Oppland) 1460 390 340 21 (11 heiser) Kongsberg (Buskerud) 1560 425 355 9 (6 heiser) Geilo (Buskerud) 1690 470 375 39 (21 heiser) Hafjell (Oppland) 1650 455 370 29 (18 heiser) Kvitfjell (Oppland) 1650 455 370 38 ( 14 heiser) Oppdal (Sør-Trøndelag) 1610 440 365 46 (18 heiser) Norefjell (Buskerud) 1620 445 365 30 (14 heiser) Hovden (Aust-Agder) 1740 485 385 33 (9 heiser) Trysil (Hedmark) 1780 495 395 68 (31 heiser) Hemsedal (Buskerud) 1780 495 395 50 (20 heiser) Tryvann (Oslo) 1540 430 340 17 (10 heiser) Tromsø Alpinpark (Troms) 1270 350 285 4 (3 heiser) Målselv (Troms) 1360 380 300 13 (4 heiser) Vestvatn (Nordland) 1020 290 220 4 (2 heiser) Sogn (Sogn og Fjordane) 1320 380 280 9 (4 heiser) SarvesAlta (Finnmark) 1320 370 290 5 (1 heis) Ålen (Sør-Trøndelag) 1310 360 295 8 (2 heiser) Furedalen (Hordaland) 1280 350 290 5 (3 heiser) Tusten (Møre og Romsdal) 1540 440 330 11 (4 heiser) Grong (Nord-Trøndelag) 1480 415 325 16 (4 heiser) Børgefjellsenteret (Nord-Trøndelag) 1240 340 280 8 (2 heiser)

I tillegg til heiskortprisene kommer også utgifter til Keycard, som ofte koster mellom 60 og 75 kroner per stykk. Barn under syv år kjører gratis hos samtlige skisentre.

Fakta: Slik hentet vi inn tallene Prisene er innhentet fra skisentrenes nettsider 07. mars, og gjelder prisen for et dagskort i høysesongen 2018/2019. I lavsesong kan prisene være noe lavere hos enkelte skisentre. I pristesten har vi inkludert tilfeldig utvalgte alpinanlegg i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Hordaland, Buskerud, Sør- og Nord-Trøndelag, Oslo, Nordland, Hedmark, Oppland, Troms, Sogn og Fjordane, Finnmark og Møre og Romsdal. Antall nedfarter er hentet fra skisentrenes nettsider og/eller fnugg.no. Vi tar forbehold om endringer her.

Uglum Morten

Tror ikke sen påske vil påvirke forholdene

Camilla Sylling Clausen, daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening, kan fortelle om strålende forhold i over 200 anlegg, til tross for det lille vårglimtet vi har opplevd den siste tiden.

– Ved årsskiftet lå heiskortomsetningen syv prosent over samme tid i fjor. Vi har sett en gradvis fin økning i omsetningen de siste fire til fem årene og håper naturligvis at folk fortsetter å ville ut på ski, også denne sesongen. Signalene fra medlemmene våre har vært at det er god trafikk og bra drag nå.

Alpinanleggenes Landsforening

Clausen tror ikke årets sene påske vil påvirke forholdene i alpinanleggene. Hennes oppfordring til det norske folk er å ta båtpussen etter påske.

– Mange anlegg har topp moderne snøproduksjonsanlegg. De fleste er godt vant med at det er fine forhold i bakkene selv om det er bar bakke utenfor der de er. Det er en kjempefin tid nå fremover med lange dager og ikke så kalde temperaturer. Det betyr mye skiglede i knallbra forhold.

