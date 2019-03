I årevis har folk sust forbi Brumunddal. Vi tok et stopp på verdens høyeste trehus.

Wood Hotel, eller Mjøstårnet, lyser opp langs E6. Akkurat hvor du skal svinge inn for å få sett tårnet på nært hold, er ikke opplagt foreløpig. GPSen foreslår at du kjører rett forbi, over en bro og en halvtime videre derfra.

Men med resepsjonist Maria Gudbergsdottirs hjelp, finner du avstikkeren du skal velge. En liten kjøretur langs en humpete grusvei, så er du der, på parkeringsplassen ved det som er blitt verdens høyeste trehus, tre år etter at byggingen startet.

Mjøstårnet endte på 85,4 meter og består av 18 etasjer med leiligheter, hotell med 72 rom og næringslokaler. 1. mars åpnet det med livesending fra Mjøstårnets Facebook-side, og flere brumunddøler møtte opp for å se byens skyskraper i tre. Det er to uker siden nå. Bygget er fortsatt så nyåpnet at det lukter trelakk flere steder.

Kaia Eriksen

Fakta: Brumunddal Hvordan komme seg dit: Kjør E6. Ta av ved verdens høyeste trehus, Mjøstårnet. Det går også tog, Dovrebanen stopper i Brumunddal.

Kaia Eriksen

Store vyer

I restauranten på hotellet sitter det en familie og spiser middag. Ved et annet bord sitter det tre kamerater og tar seg noen øl. I etasjen over restauranten er det fortsatt liv i bedriften som har leid et av konferanserommene, selv om klokken er godt over ni på kvelden. Servitøren er smørblid og oppmerksom, og serverer alt fra røkelakstartar med dillrømme og lodderogn til søtpotetvaffel med is og bringebærsyltetøy.

Fra restauranten ser man utover Mjøsa. Det kommer ikke nødvendigvis til å vare evig. Etter planen skal det bygges tre blokker foran Mjøstårnet.

Hotelldirektør Kari Liberg Lindstad er opptatt av at hotellets uteservering kommer til å ha kveldssol og utsikt fortsatt, og at alle hotellets rom befinner seg i 8. til 11. etasje, over takene på de nye byggene.

Kaia Eriksen

Kaia Eriksen

Kaia Eriksen

Kaia Eriksen

Kaia Eriksen

Jeg ville sette opp dette bygget for å oppfordre alle politikere til å tenke miljø. Investor Arthur Buchardt

Buchardt: Vi må bygge grønnere

Lokalpressen har skrevet en del om både byggeplanene foran hotellet og takterrassen som ble mindre enn først antatt, grunnet en leilighet som spiste seg inn på taket. Bassenganleggets leiepriser for kommunen har også vært et tema. Men mannen bak bygget, investor, milliardær og brumunddøl Arthur Buchardt, er ikke opptatt av hva lokalpressen skriver. Han er opptatt av hva folket synes. Og reaksjonene fra folket har ifølge ham selv vært «110 prosent positive».

Buchardt har bodd i Brumunddal i 28 år og sier han ville gi byen sin noe tilbake fordi han er glad i både byen og brumunddølene.

– Rent økonomisk er Brumunddal det dummeste stedet jeg kunne bygget dette. Hvis det hadde stått i Stockholm, Oslo eller Helsinki, ville leieprisene og boligprisene vært det dobbelte, mener han og fortsetter:

– Jeg ville sette opp dette bygget for å oppfordre alle politikere til å tenke miljø. Vi må slippe ut mindre CO₂, bygge grønnere og leve grønnere.

Bærekraft og kortreist er også ord Buchardt bruker for å beskrive prosjektet. Alt trematerialet som er brukt, kommer fra nærområdet, forteller han.

– Med dette bygget ville jeg signalisere at Brumunddal er et spennende sted midt i verden, avslutter han på telefon fra en miljøvennlig togreise.

Kaia Eriksen

Andre attraksjoner i Brumunddal?

Er det andre grunner til å stoppe innom Brumunddal? Brumunddøl Marius Sandbu er fornøyd med lekeplassen, badeplassen og skateparken ved tårnet. Han synes Brumunddal sushi, issklien på torget og det kombinerte spisestedet og butikken Matfatet er de mest besøksverdige stedene i sentrum.

Matfatet trekkes frem av flere brumunddøler, og både hotelldirektøren og den islandske resepsjonisten har det på førsteplass over ting å besøke i sentrum. I tillegg nevner de begge to det som angivelig skal være verdens største kongle, en skulptur med høyde på i overkant av seks meter.

Kaia Eriksen

Kaia Eriksen

Stuttreist matglede i sentrum

Matfatet er lett å finne: Kryss Brumund bru fra 1937 og gå nedover Brugata til du ser issklien på torget. På vinduet står det «stuttrest matglede». Her er Rune Veslum sjef og kokk. Hege Knatterud Nordtorp jobber bak disken med mjøskjøtt og ost som er så lokal at den har navn som Jørns brie. Hun mener bestemt at Veslum er innlandets beste kokk.

Selv snakker han utelukkende om alle de flinke lokalprodusentene som har fått plass i butikkhyllene og på menyen. Geleer, eplejuice, sjokolade, flatbrød fra Østerdalen, øl fra Trysil, bringebærsaft og økologisk kylling er noe av det du kan få tak i her. Fra menyen kan du gå for en burger ved navn Tømmerhøggern, gulasjsuppen «ungarsk ungkar» eller «nævamat», som er påsmurte rundstykker.

– Nå ble jeg fristet! sier en fyr med hvit piggsveis ved kjøttdisken til kameraten sin.

Umulig å overse Brumunddal nå

Brumunddal kommune er blitt en kommune som tør å satse og se fremover, synes Veslum.

– Holdningen til brumunddølene har endret seg. Nå er vi stolte av byen vår, sier han. Om Mjøstårnet sier han:

– For oss er det et veldig fint veiskilt. Det er mange som passerer Brumunddal, men nå har folk over en kilometer på seg til å bestemme seg for om de skal svinge inn hit eller ikke. Det er umulig å overse Brumunddal nå.