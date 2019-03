Her er årets nyheter fra landets største fornøyelsesparker: Fra 0 til 125 km/t på to sekunder

Safaricamp, Norges høyeste drop-tårn og Norges eneste vannsklie av sitt slag er blant nyhetene gjestene kan se frem til i år.

Kristiansand Dyrepark

Landets sørligste fornøyelsespark lanserer et nytt overnattingstilbud dette året. Safaricampen som består av totalt 19 telt, åpner 21. juni.

Dette er starten på en større satsing for parken. De har som mål å bygge mellom 600 og 1000 nye senger i løpet av tre år, opplyser Christine H. Berhus, prosjektansvarlig i parken.

I år vil gjestene også kunne se frem til to nye attraksjoner i Kaptein Sabeltanns verden: Den forheksede labyrint og Den hemmelige gullskatten. De åpner 30. mai. I tillegg byr parken på et nytt show i forbindelse med Sabeltanns 30-årsjubileum.

Blant de andre nyhetene i år er en egen inngang for gjester som bor i parken, i utvalgte perioder vil disse gjestene slippes inn i parken en time før ordinære gjester, påpeker Berhus.

– Dyreparken har en gjennomsnittlig prisøkning på rundt 12,50 kroner pr. billett. Prisen er justert etter blant annet konsumprisindeksen.

Dyreparken i Kristiansand har åpent hele året. Høysesongen starter mandag 24. juni.

Fakta: Så mye koster det for én dag hos fornøyelsesparkene Kristiansand Dyrepark, Vest-Agder: Inngangsbillettene har ulike priser, alt etter hvilken dag man ønsker å besøke dyreparken. Se prisene her. Kongeparken, Ålgård i Rogaland: Voksen (13+): 339 kroner.

Barn (2–12 år): 319 kroner.

Honnør: 209 kroner. Tusenfryd, Vinterbro i Ås: Over 120 centimeter: Fra 349 kroner (online) og fra 419 (i billettluken).

95–120 centimeter: Fra 289 kroner (online) og fra 249 kroner (i billettluken).

Under 95 centimeter: gratis.

Senior: 249 kroner.

Dag 2-billett: 99 kroner. Hunderfossen Familiepark, Lillehammer i Oppland: Over 120 centimeter: 259 kroner.

95–120 centimeter: 199 kroner.

Under 95 centimeter: gratis.

Honnør (65+): 225 kroner. Bø Sommarland, Telemark: Over 140 centimeter: Fra 199 kroner (online) og fra 309 kroner (i billettluken).

95–140 centimeter: Fra 199 kroner (online) og fra 289 kroner (i billettluken).

Under 95 centimeter: gratis.

Senior (62+): 250 kroner.

Dag 2-billett: 99 kroner.

Personer med nedsatt funksjon: 250 kroner. Samtlige priser er sjekket på fornøyelsesparkenes hjemmesider 12. mars. Vi tar forbehold om feil og endringer.

Kongeparken

Kongeparken har investert over 30 millioner kroner i den nye attraksjonen Stupet, Norges høyeste drop-tårn.

Illustrasjon: Kongeparken

Gjestene heises 80 meter opp i luften, for så å slippes ned mot bakken i en fart som går fra null til 125 km/t på to sekunder, forteller Håkon Lund, lekemester i Kongeparken.

Om du ikke er av den adrenalinsøkendetypen, har de et alternativ: Fra klokken 10–13 skal Stupet være et utkikkspunkt. Gjestene blir heist til toppen av tårnet og ned igjen i et rolig tempo, slik at de får nyte utsikten.

Fra klokken 13–14 skal attraksjonen være en slags rulett, det er en overraskelse om den fungerer som et utkikkspunkt eller et drop-tårn. Fra klokken 14 er den et fullverdig drop-tårn.

Parken øker ikke prisen utover konsumpris.

Kongeparken åpner dørene allerede 13. april, men Stupet åpner ikke før i midten av juni.

Hunderfossen Familiepark

Hunderfossen Eventyrpark feirer 35-årsjubileet sitt med å investere ti millioner kroner i nyheter til parkens gjester.

Årets største nyhet bygger på parkens tidligere suksess med Flåklypa-temaet. De lanserer en helt ny attraksjon basert på den siste filmen i Solan og Ludvig-trilogien, Månelyst i Flåklypa, opplyser direktør Hogne Høstmælingen.

– Vi har tidligere hatt en liten utstilling med effekter fra Månelyst-innspillingen. Det var så stor interesse for den at vi bestemte oss for å lage en helt ny attraksjon med interaktive opplevelser, sier Høstmælingen.

Hunderfossen Familiepark

Attraksjonen er på rundt 400 kvadratmeter og har mange ulike Månelyst i Flåklypa-aktiviteter. Her kan publikum selv gjøre det de ønsker.

Parken har også urpremiere på kveldsteateret «Askeladden og trollet som stjal solen».

Prisene i parken er på nivå med fjoråret.

Hunderfossen Eventyrpark åpner portene lørdag 25. mai.

Bø Sommarland

Årets nyhet i Bø Sommarland ble egentlig annonsert som en nyhet i fjor, men da fikk ikke attraksjonen åpnet. I år derimot er vannsklien Tryll klar til å ta imot parkens gjester.

Vannsklien er den eneste av sitt slag i Skandinavia. I resten av verden finnes det kun et fåtall av denne typen, men Tryll i Bø er størst, opplyser administrerende direktør, Rene Langeveld Sas.

Bø Sommarland

Vannsklien er 160 meter lang og har spesialeffekter som utfordrer flere sanser. Man kan selv velge mellom tre ulike temaer før man kjører.

– Ett av temaene gir gjestene «en reise under vann», avslører Sas.

På fem steder i løpet av nedfarten får man oppleve forskjellige filmklipp med lyd som står i stil med temaet man har valgt. Vannsklien kalles en fake-slide, fordi man kan bli lurt av sansene underveis.

I år satser dessuten parken på nye, sunne matkonsepter med mer hjemmelaget mat. De investerer også i ti nye VIP-telt ved Bøverstranda.

Parkens høyeste pris blir satt opp med ti kroner sammenlignet med fjoråret.

Bø Sommarland åpner dørene 8. juni.

Tusenfryd

Tusenfryd har ingen nye attraksjoner i år. De velger derimot å investere i oppgraderinger i parken, forteller markedssjef Erik Røhne Andersen.

Vertshuset, det største spisestedet i parken, skal oppgraderes. Det samme skal berg-og-dal-banen Thundercoaster.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

På fjorårets nyhet, Steampunk hunters, hvor gjestene får på seg VR-briller i berg-og-dal-banen, skal det også gjøres endringer for å forbedre opplevelsen og logistikken.

– Prisnivået i parken vil være tilsvarende fjoråret, mulig med en justering på nivå med konsumprisindeksen.

Tusenfryd åpner lørdag 27. april.