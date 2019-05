22 nye ruter er klare: Oppdag Norges fire største byer bare på sykkelen

– Vi har funnet perler som ligger nokså sentralt, men likevel ganske bortgjemt. Som sykkelruter er de både vakre og trygge, og de fleste av dem er veldig familievennlige, sier prosjektleder Børge A. Roum i Syklistenes Landsforening.

I ni måneder har de gått gjennom landets største byer og funnet frem til fem ruter i hver av byene Bergen, Stavanger og Trondheim, og syv ruter i Oslo. Dette skal være alternative sykkelruter for deg som vil komme deg bort fra bilveiene.

Rutene lanseres 3. juni og kan lastes ned til kartet på mobilen din. De fleste rutene passer til alle over seks år.

Har du reiser, turer eller opplevelser du anbefaler? Send oss ditt forslag her.

Oslo:

Øyvind Wold, Syklistenes Landsforening

Brynseng til Grønland: 3,5 km på 10–12 minutter Skullerud til Bryn senter: 4,7 km på 20–25 minutter Veitvet til Økern: 3,7 km på 15 minutter Nydalen til Majorstuen: 4,3 km på 15–20 minutter Fornebu: Lysaker og tilbake: 10,5 km på 45–50 minutter Bjerke til Tøyenparken: 5 km på 15–20 minutter Bogstad til Radiumhospitalet: 4,1 km på 15–20 minutter

Særlig anbefalt: Bogstad til Radiumhospitalet.

Denne turen er helt uten biltrafikk og motbakker, så den passer fint for barn fra syv år og oppover. Her sykler du gjennom parker og grønt terreng. Mot slutten venter den frodige skogen i Mærradalen.

Bergen:

Øyvind Wold, Syklistenes Landsforening

Øyvind Wold, Syklistenes Landsforening

Fjellveien til Bellevue: 5,1 km på 15–20 minutter Løvstien til Solheimslien: 5,8 km på 20–25 minutter Kalandseidet til Fjøsanger: 19,3 km på 60–75 minutter Straume til Laksevåg: 7,2 km på 25–30 minutter Småpudden til Nonnestien: 1,7 km på 7–10 minutter

Særlig anbefalt: Kalandseidet til Fjøsanger.

Denne ruten følger den gamle Osbanetraseen, den nedlagte jernbanelinjen sør for Bergen. Dette krydrer turen, som for det meste er flat og bilfri. Om du vil, kan du forlenge den til Kismul, 19 km sørøst. Turen passer for alle over åtte år.

Stavanger:

Vidar Ruud / NTB scanpix

Arkivbilde: Kristian Jacobsen

Mosvatnet rundt: 3 km på 15–20 minutter Madla til Tungenes: 20 km på 75–90 minutter Gausel stasjon til Hillevåg: 6,4 km på 20–30 minutter Laurastø til Gausel stasjon: 4,5 km på 20 minutter Rundtur fra Madla: 9,5 km på 40–50 minutter

Særlig anbefalt: Mosvatnet rundt

Turen er lettsyklet, kort og helt bilfri. Underveis ferdes du gjennom variert skog, våtmark og gressletter som har et variert fugleliv. Her kan du ha med barn fra seksårsalderen.

Trondheim:

Arkivfoto: Trond J. Strøm

«Hjerterunden» i sentrum: 5,3 km på 20–25 minutter Rotvoll til Charlottenlund: 1,8 km på 10–12 minutter Tiller til Kroppanbrua: 8,2 km på 30–35 minutter Berg til Rotvollneset: 6,6 km på 30 minutter Tempe til Nedre Leirfoss: 5,5 km på 30 minutter

Særlig anbefalt: Rotvoll til Charlottenlund

Denne turen tar deg gjennom imponerende Schmettows allé, en nydelig vei med plantede trær langs sidene. Ruten er bilfri og trygg, som passer for alle over omtrent åtte år.