Argentina byr på så mye.

Saftige biffer, nydelige viner, lidenskapelig tangodans, ellevill fotball, verdens mest vannrike foss, spektakulære fjellområder, fjorder, slettelandskap, isbreer og massivt dyreliv.

Dette er bare noe.

Reisen til landet er en tur du vil huske for livet. For at eventyret skal bli komplett, bør du ta turen innom disse fire stedene:

Fakta: Tips til Argentina-reisen Nordlige deler av Argentina er best på våren og høsten, når det er henholdsvis høst og vår i der. Sørlige deler er best når det er vinter i Norge. Da drar du til sommer og sol. Sett av to-tre uker, gjerne mer. Du vil raskt merke at landet er endeløst. Det å forflytte seg fra nord til sør i landet kan ta mange timer med fly eller flere døgn i buss. Noen ekstra dager kan derfor utgjøre stor forskjell. Det er greit å tenke over at det å fly i Argentina kan bli vel så kostbart som å fly til landet. Det er lite konkurranse og mange blir overrasket over flyprisene.

Fakta: Argentina Har 43,4 millioner innbyggere. Hovedstaden er Buenos Aires. Ligger helt sør i Sør-Amerika plassert mellom Andesfjellene og Atlanterhavet. Grenser til Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay og Chile. Det åttende største landet i verden i areal, og nest størst i Sør-Amerika.

1. Lidenskapelige netter i Buenos Aires

Skal du til Argentina, kommer du ikke utenom Buenos Aires.

Når du er der, kommer du ikke utenom å besøke en «parilla», som er ordet for grillrestauranter. Her får du svære, saftige oksesteker. De nytes med argentinsk rødvin. Restaurantene åpnes først 20–21-tiden på kvelden. Det betyr at dette er starten på en helaften.

Lorns Bjerkan

I Buenos Aires finnes det et hav av disse stedene, men et sted mange anbefaler er La Brigada, en restaurant som ligger i bydelen San Telmo. Stedet er kjent for å lage kjøttet så mørt at de deler det opp med skje når det serveres.

Blir stedet litt tett og voldsomt: Et steinkast unna er en annen sikker vinner – parillaen Don Ernesto. I bydelen Palermo har du Don Julio.

Lorns Bjerkan

Etter å ha fordøyet biffen, må du oppleve den argentinske natten og salsadans i gatene. I San Telmo er Plaza Dorrego et bra sted å oppsøke for lidenskapelig og heftig salsa.

Lorns Bjerkan

Argentinerne fortsetter ofte festen langt på natt. De drar på bar og hiver i seg en blanding av fjernet og cola. Neppe en slager for de fleste nordmenn, men det er bare å bite tennene sammen.

Lorns Bjerkan

Ellers er Plaza de Mayo med institusjonene rundt og bydelen La Boca steder å dra innom mens du er i hovedstaden. Likevel er vårt tips følgende:

Vær i Buenos Aires noen få dager, nyt det og reis derfra. Argentina byr på så mye mer.

2. De mektige Iguazúfallene

Det er en av verdens vakreste fossefall, som ligger på grensen mellom Brasil og Argentina. Mange av dem som også har besøkt Niagarafossene og Victoriafallene, foretrekker Iguazúfallene.

Lorns Bjerkan

Lorns Bjerkan

Hvorfor? Du kommer tettere og nærmere, hvor det er mulig å komme inni, under og over fossefallene fra mange steder.

På argentinsk side av Iguazúfallene er det bygget stort nettverk av broer og plattformer slik at du kan se fossefallene fra alle mulige vinkler. Samtidig er disse plattformene forholdsvis godt gjemt – de tar ikke for mye oppmerksomhet bort fra den mektige opplevelsen av å være midt i det massive fossebruset.

Du kan også dra med båter inn i fossebruset. Her får du en forfriskende dusj av den sjeldne sorten.

Lorns Bjerkan

Er du ikke mettet etter å ha sett fossene i Argentina, er det fullt mulig å fortsette opplevelsen ved å ta en busstur inn i Brasil. Der får du bedre oversikt over fossefallene, mens i Argentina kommer du tettere på.

Men for de fleste holder det i massevis å bare nyte fossene i Argentina.

3. Få en vinåpenbaring i Mendoza

Høyt over havet ved foten av Andesfjellene i et område der solen nesten alltid skinner, ligger Mendoza.

Lorns Bjerkan

Omkring byen ligger store vinåkre. Duene modner sakte, blir små i størrelsen og de smaker søtt. Området er best kjent for druen Malbec, forteller vinforfatteren og -spaltisten Ingvild Tennfjord.

Lorns Bjerkan

Det var faktisk i Mendoza hun fikk sin første vinåpenbaring, da hun var alene på reise i Argentina i 2004. Hun skulle på vinsmaking.

– Jeg var der egentlig for å få gratis alkohol. Der ble jeg spurt om hvilken kropp en vin ville hatt hvis jeg så for meg at den hadde en kropp. Det var da jeg første gang begynte å ta inn den vinen jeg smakte på, sier hun.

Men det er først i nyere tid at vinen fra området er blitt kjent for sin smak og kvalitet.

Nå snakker argentinske vinbønder om terroir – et begrep de har importert fra franske vinåkre. Det brukes for å betegne det spesielle med et sted som tilfører et landbruksprodukt noe – som eksempelvis vin.

– Sist jeg var der i 2015, snakket de mye om dette. De utforsker nå jordsmonnet på en helt annen måte. På nesten hver vinmark er det gravd en grop slik at man kan se jordsmonnsprofilen og dermed ha rett druetype til rett jord, forteller Tennfjord.

Drar du hit må du komme deg til disse vinområdene. Det er fullt mulig å bo idyllisk til i hytter i vinåkrene, men for en mer gunstig pris kan du bo i og oppleve byen. Der kan du få arrangert sykkelturer eller guidede bussturer til ulike vingårder.

Lorns Bjerkan

4. Vilt og vakkert i Patagonia

Området krever nesten en egen reise. Her har du evig lange områder med stepper og pampas. Du har de mektige Andesfjellene, massive isbreer og fjorder. Ja, det er deler av området som kan minne om det som vi mener er unikt med Norge. Samtidig er det natur du ikke kan finne noe annet sted i verden.

Lorns Bjerkan

Har du noen dager, reiser du først til byen El Calafate. Der oppsøker du isbreen Perito Moreno.

Mens fleste isbreer går tilbake, ekspander denne isbreen – noen ganger opptil to meter om dagen. Du kan høre den trenge seg frem, med brak og smell kommer den et ørlite steg nærmere deg mens du er der.

Lorns Bjerkan

Etter å ha vært der, reis til El Chalten – et slags argentinsk mekka for fjellturer. Turismen hit vokser raskt, men fortsatt er det ikke for turismen for massiv.

En populær dagstur mens du er her, er å gå inn til Laguna de los Tres. Etter noen intensive timer innover og oppover i fjellet kommer du til kanskje det beste punktet for selfies i Patagonia.

Lorns Bjerkan

Lorns Bjerkan

Du vil måtte kjempe om de beste plassene foran den grønnblå innsjøen med smeltet brevann som ligger foran det spektakulære fjellet Fitz Roy. Når du kommer ned smaker det godt med biter fra et helstekt lam fra restaurantene i byen.

I El Chalten er det også muligheter for flere korte og lange turer. Sett gjerne av noen dager her. Det må være klarvær for at man virkelig skal få se hvor massivt fjellene her er. Dessverre er toppene litt for ofte dekket av skyer.