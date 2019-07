Rundt 360.000 passasjerer ble rammet av streiken. Snart tre måneder senere venter 3000 fremdeles på refusjon.

I månedsskiftet april-mai i år rammet en syv dager lang pilotstreik hos SAS opp mot 360.000 passasjerer.

På Facebook-siden til flyselskapet har flere passasjerer ytret sin misnøye over forsinkede refusjoner. Flere av dem har fremdeles ikke fått pengene sine tilbake, flere måneder etter å ha fått flyreisen kansellert.

Mandag estimerer SAS at i overkant av 3000 fremdeles venter på refusjon.

Marthe Eek (37) og Nikolai Bremset (35) fra Steinkjer er blant dem.

Privat

Da paret skulle reise hjem fra Thailand 27. april, ble flyet med SAS fra Gardermoen til Trondheim kansellert.

Flyturen var en del av en pakkereise som ble bestilt gjennom Ving. Paret tok kontakt med Ving, som opplyste om at det likevel var SAS som måtte ordne opp.

– Etter en del diskusjon med de i skranken til SAS på Gardermoen, fant vi ut at det billigste for alle var om vi tok en leiebil hjem, forteller Eek.

Paret fikk beskjed fra personalet til SAS om at de skulle få dekket leiebil, drivstoff og mat opp til 500 kroner, pluss både mat og matkupong på Gardermoen.

«Du som kund får vänta längre»

Den nye hjemreisen fra Oslo kostet dem totalt rundt 5700 kroner.

Eek sendte inn kvitteringer via SAS’ refusjonsskjema 30. mai, og fikk svar 19. juni.

I svaret står det blant annet: «Under perioder när det är många och stora störningar i trafiken som i det här fallet när pilot strejken har ställt till det, ökar antal återbetalningar hos oss, vilket leder til att du som kund får vänta längre».

– Jeg har selvfølgelig full forståelse for at de har hatt det travelt med å rydde opp etter streiken, men tror nok de kunne gjort det mer effektivt enn de holder på nå. De blir jo aldri ferdig med en sak når de holder på i månedsvis med hver sak, sier hun.

Snart to måneder etter at Eek sendte inn kvitteringene fra reisen, har hun fremdeles ikke fått pengene sine tilbake.

– Jeg synes jo kanskje at kundeservicen kunne ha vært bedre. Den informasjonen som har kommet, har vært lite informativ.

Ving

Da Aftenposten snakker med SAS opplyser de om at refusjonen skal gå via selskapet som reisen er bestilt fra.

– Det er fortsatt riktig informasjon de fikk på Gardermoen. De har krav på å få relevante ekstrautgifter dekket, men de må altså kontakte dem de har kjøpt reisen av. Ving retter så krav til SAS, sier pressekontakt i SAS, Tonje Sund.

Ifølge Ving, er det SAS som skal behandle klagen og som til slutt er erstatningspliktig.

– Det som SAS sier, med at klagen skal gå via oss, stemmer, men i praksis og spesielt i denne situasjonen hvor det var svært mange berørte passasjerer samtidig, anbefaler vi kundene våre å ta direkte kontakt med flyselskapet da det er de som skal stå for kompensasjonen. Vi blir bare et forlengende mellomledd, sier Røhr-Staff.

– Vi har opplevd kundeservicen som svært dårlig

David og Hilde Jacobsen ble også rammet av pilotstreiken. David skulle reise fra Oslo til Malaga 2. mai for å møte sin kone. Men på grunn av fare for kansellering grunnet streik, bestemte Hilde seg for å avbestille mannens flybillett.

– Det viste seg i midlertidig at den ikke ble kansellert, men ut ifra informasjonen jeg fant på nettsiden til SAS, hadde vi likevel rett på refusjon, forteller hun.

Privat

Hun krevde refusjon via SAS’ skjema, og 21. mai fikk hun bekreftelse på innvilget refusjon på 1379 kroner.

– Dette begynner å bli ganske lenge siden, og vi venter fortsatt på tilbakebetalingen. Vi har opplevd kundeservicen som svært dårlig, sier hun.

Hun har forsøkt å ta kontakt med SAS via e-post, telefon, selskapets Facebook-side og deres chattefunksjon for å høre om det er skjedd noe feil med overføringen av pengene og når hun kan forvente refusjon – uten å få noe konkret svar.

Det er nå over to måneder siden hun fikk bekreftet at de skulle få refusjon, men heller ikke de har fått pengene sine tilbake.

Krav på refusjon etter syv dager

En passasjer som ikke kommer seg til endelig destinasjon på grunn av streik, har krav på refusjon av sin ubenyttede billett hvis han velger å avbryte reisen, ifølge Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Hele billettprisen skal betales tilbake, inkludert skatter og avgifter. Fristen for å tilbakebetale prisen for den ubenyttede billetten er syv dager fra kunden krevde refusjon.

Hvis den reisende har krav på refusjon, og ikke får det i løpet av syv dager, bryter SAS flypassasjerforordningen (se faktaboks), påpeker Iversen:

– Et slikt brudd gir imidlertid ikke den reisende ytterligere rettigheter, med unntak av eventuelle forsinkelsesrenter.

Her finner du en kalkulator for forsinkelsesrenten.

– Forbrukerrådet har forståelse for at SAS i kjølvannet av streiken har hatt mange refusjoner å behandle, men flere måneder blir i lengste laget, sier Iversen.

Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Fakta: Om flypassasjerforordningen Flypassasjerforordningen artikkel 5 og 7 nr. 3 gir passasjeren krav på refusjon av ubenyttet billett ved innstilte flyvninger. I forordningens artikkel 8 nr. 1 bokstav a står det at passasjeren har krav på «refusjon innen syv dager (…) av hele billettprisen for den del eller de deler av reisen som ikke har funnet sted(…). Kilde: Forbrukerrådet

Har satt inn ekstra ressurser

SAS har fått inn titusener av refusjonssaker og får fremdeles inn nye krav. De forteller at mellom 80 og 90 prosent er ferdigbehandlet og at antallet srefusjoner som gjenstår går raskt nedover.

– SAS’ kunder skal naturligvis få den kompensasjonen de har krav på, men i den ekstraordinære situasjonen som oppsto i forbindelse med pilotstreiken, er det et stort antall saker med individuelle variasjoner, sier Sund i SAS.

SAS

Hver dag behandler de mellom 500 og 1000 saker. For å kunne håndtere alle kompensasjonskravene så raskt som mulig, har flyselskapet satt inn 50 ekstra konsulenter, opplyser hun.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å behandle kravene med tanke på at fristen for å få tilbakebetalt refusjon er på syv dager?

– Selv om deler av prosessen rundt refusjon er automatisert, skal hver sak som kommer inn behandles individuelt for å sikre at det blir riktig. Det er også behov for manuell håndtering.

Sund forteller at saksbehandlingstiden i snitt tar rundt en uke, men at enkelte saker er komplekse og tar lengre tid:

– Det kan for eksempel være fordi de skal ha refusjon for flere flygninger, at det er flere passasjerer i samme booking eller at de selv har lagt ut for ulike utgifter som leiebil, kost og losji, forklarer hun.

– Når forventer dere at alle refusjoner er tilbakebetalt?

– Vi kan ikke si eksakt, da det avhenger av kompleksiteten i de sakene som gjenstår. Men vi fortsetter å ha ekstra ressurser frem til arbeidet med refusjoner er avsluttet, sier Sund.

Sjekk hva du har krav på

Om du får problemer med bagasjen eller dersom flyet blir forsinket eller innstilt og du blir sittende fast på en flyplass i EU/EØS, kan du sjekke rettighetene dine med denne rettighetskalkulatoren: