– Hver gang jeg kommer tilbake, er det noe nytt som har skjedd. Denne byen endrer seg veldig fort!

Arikitekten Jelena Vulicevic (30) bor i Norge, men oppveksten tilbrakte hun i Beograd. Vi møter henne, som er tilbake på en ferietur, ved muren som strekker seg foran den gamle festningen. Et forsvarsverk som får Akershus festning til å blekne.

Kristoffer Rønneberg

Beograd er en by som ofte har måttet forsvare seg selv. Den har ligget midt i løypa for hærer fra alle kanter. De siste 2300 årene har byen blitt ødelagt og gjenoppbygget 44 ganger. Bare 20 år er gått siden forrige angrep – da NATO-fly bombet deler av den serbiske hovedstaden. Igjen har byen reist seg.

Mye av hemmeligheten bak dette evige fugl fønix-syndromet ligger i den fruktbare jorden, som gjør det mulig å overleve selv om tidene er harde. Og mye av hemmeligheten ligger i serbernes iboende råskap – en evne til å komme seg videre.

Fakta: Beograd Hovedstad og største by i Serbia. Var også hovedstad i det tidligere Jugoslavia. Rundt 1,2 millioner innbyggere. Grunnlagt av keltere rundt 280 år f.Kr. i området der elvene Donau og Sava møtes. Har vært ødelagt 44 ganger og gjenstand for kamphandlinger i 115 kriger. Norwegian flyr direkte til Beograd på onsdager og lørdager. Prisene kan komme så lavt som 399 kroner hver vei. Hotelltips: Hotel Moskva ligger midt i sentrum og er byens mest kjente hotell. Her kombineres sovjet-stil med moderne fasiliteter.

I dag er Beograd en sjarmerende storby full av nye overraskelser. Men historien, den lange, lange historien, ligger alltid i bakgrunnen – et grunnfjell for folkene som bor her.

Det er absolutt et sted man bør besøke. Men hva skal man gjøre? Jelena har fem forslag:

1. Beograd festning og Kalemegdan-parken

Kristoffer Rønneberg

– Ser du de bygningene der borte? De var en del av det habsburgske keiserdømmet. Og Serbia var underlagt det ottomanske riket frem til 1817. Herfra kunne ottomanerne stirre stygt på habsburgerne, sier Jelena mens vi står på muren på Beograd-fortets nordside.

Under oss ligger Danube-elven, også kjent som Donau. Elven forgrener seg her og danner elven Sava, som deler Beograds gamle og nye bydeler.

– Festningen ble bygget for rundt 2000 år siden for å forhindre at barbarene kom seg inn i romerriket, sier Jelena.

Og så har det gått slag i slag – bokstavelig talt.

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

– Dette ble et slags veikryss mellom Konstantinopel og det europeiske kontinentet, både for soldatene som kom landveien og de som kom langs elven. Derfor er byen blitt beleiret så mange ganger, sier Jelena.

I dag er festningen og den omkringliggende parken – Kalemegdan – et nydelig sted å bruke en ettermiddag. Krigenes dager er et fjernt minne.

2. Tesla-museet

Kristoffer Rønneberg

Norge er det landet i verden med størst tetthet av Tesla-biler. Men oppfinneren som bilen har hentet navnet sitt fra, altså fysikeren og elektroingeniøren Nikola Tesla (1856–1943), han kom fra Serbia. Og både asken hans og en drøss med oppfinnelsene han laget finner du her på Tesla-museet i Beograd.

– Arbeidet hans var grunnlaget for moderne vekselstrømsteknikk, og en av de største patentene var en vekselstrømmotor – den samme motoren som brukes i dag i Tesla-bilene, sier Jelena.

Museet er en kombinasjon av historie og interaktivitet. En entusiastisk guide viser oss blant annet hvordan man kan lage sin egen lyssabel. Og dersom du ønsker å få støt, får du muligheten her.

3. Kafana «?»

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Et spørsmålstegn?

Hovedstadens eldste kafana – gjestgiveri – har en morsom historie. I 1892, da stedet allerede var godt etablert som et yndet vannhull for Beograds bohemer, kom eieren i en konflikt med nabolagets kirkeledere da han ønsket å oppkalle puben etter gudshuset tvers over gaten.

– Kirken kom alltid med nye regler, og eieren fikk beskjed om at stedet ikke fikk hete Kod Saborne crkve, som betyr «ved kirken». De kom ikke opp med noe alternativ, og da ble stedet bare hetende «?», sier Jelena.

Restauranten serverer nydelig, kjøttung klassisk serbisk mat som er garantert å gjøre deg mett. Kommer du hit på formiddagen, bør du også bestille en «serbisk frokost» – altså en kruttsterk tyrkisk kaffe, en liten godteribit, et glass vann og et (litt) mindre glass med rakia, altså det lokale brennevinet.

– Det kan være greit å ikke planlegge for mye etterpå, humrer Jelena.

4. Bistro Grad Hometown Food

Kristoffer Rønneberg

Mens maten på «?» er av det klassiske slaget, tilbyr denne bistroen en mer moderne smak av Beograd – og et veldig stilig interiør.

– Den har veldig avslappet og rolig atmosfære, og nå er det blitt et sted der mange lokale liker å møtes. Restauranten ligger i en stille sidegate rett ved hovedgaten Knez Mihailova, så det er et praktisk sted å møtes, sier Jelena.

Blant spesialitetene: Hestebiff tartar.

5. Gamlebyen Dorćol

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Vi holder oss i området rundt festningen. Rett nord for Bistro Grad ligger Dorćol, en av de eldste delene av Beograd.

– Man trenger ikke gjøre så mye mer her enn å bare vandre rundt og se på de sjarmerende gatene og de flotte bygningene, sier Jelena, som jo selv er arkitekt.

Her finner man også et slags hipstermiljø, og flere av butikkene tilbyr produkter fra lokale designere og kunstnere. Får man lyst på en liten snack, vet Jelena hva hun vil anbefale.

– Byens beste iskrembutikk ligger her! Den er verdt hele turen. Butikken heter Crna ovca – det betyr svart sau. Men jeg lover deg – melken kommer fra kuer!

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg

Kristoffer Rønneberg