Væpnet politiaksjon etter at det ble avfyrt skudd i Arendal sentrum

– Vi tror dette er et luftvåpen eller gassvåpen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

ARENDAL: Litt før klokka 10 torsdag formiddag fikk politiet melding om en person som trakk opp et våpen og skjøt ut mot havet i Arendal sentrum.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut til sentrum for å lete etter personen.

– Han er beskrevet som en som kan være i rusmiljøet, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

Melderen fortalte til politiet at kan dreie som et luftvåpen eller gassvåpen. Men for sikkerhets skyld så valgte politiet å bevæpne seg i tilfelle våpenet viste seg å være mer skadelig.

– Vi leter etter personen ut ifra beskrivelsen som melder ga, sier Arnesen.

Han ønsker å presisere at politiet ikke ønsker å framskaffe frykt for folk i Arendal sentrum.

– Vi tror ikke dette er en person som har til intensjon om å bruke våpen mot tilfeldige personer, sier operasjonslederen.

