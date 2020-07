Her er nattas hendelser i Agder

Knuffing, festbråk, høy fart og promillekjøring.

KRISTIANSAND: Båtfører med promille

04.22: Politibåten har patruljert mellom Lillesand og Kristiansand. De har kontrollert 23 båter. En båtfører er anmeldt for å kjøre med promille over tillatt grense. Båtpatruljen skryter av båtfolket som er flinke til å bruke vester, lanterner og stort sett viser hensyn.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum

02.49: En person er bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse ved skrik og skrål.

KRISTIANSAND: Oppga falsk personalia

02.02: En person innbringes fra sentrum etter ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet. Personen oppga også falsk personalia til politiet.

MANDAL: Båtkontroll

1.54: Politibåten har kontrollert 26 båter. En båtfører er ilagt et gebyr for fart.

KRISTIANSAND: Knuffet folk

01.52: To personer er bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse ved at de knuffet med andre personer.

ARENDAL: Forsøk på båttyveri

01.44: To personer er pågrepet i det de forsøkte å stjele en båt på stedet. Hadde kuttet over tau for å ta båten. Innsatt i arrest.

KRISTIANSAND: Ruskjøring på Lund

01.41: En bilfører som er stoppet på Lund mistenkes for å ha kjørt bil i ruset tilstand. Han kjørte også uten gyldig førerkort. Anmeldes for begge forhold.

MANDAL: Stoppet fest

01.37: Politiet har avsluttet en fest på Austre Skogsfjord. Flere mindreårige var til stede på festen. Politiet har hatt samtale med ungdom og flere foreldre av forebyggende karakter.

VALLE: Kjørte for fort

01.08: Tre bilførere er ilagt forenklet forelegg for fart ved gjennomsnittsmåling i Valle og Bygland kommune i løpet av natta. Høyeste hastighet var 115 km/t i 80-sone.

RYSSTAD: Fratatt førerkortet

01.07: En bilfører er fratatt førerkortet etter å ha kjørt 98 km/t i 50-sone. Målt ved gjennomsnittsmåling. Fører samtykket ikke i beslag og erkjente ikke forholdet. Jurist har opprettholdt beslag av førerkortet.

LILLESAND: I båt med promille

00.58: En båtfører er stoppet utenfor Lillesand havn. Han har blåst til promille på 1.2. Har erkjent forholdet og er gitt kjøreforbud.

AGDER: Festbråk

00.41: Mange meldinger fra privatpersoner om høy musikk og fest – hovedsakelig på privat sted. Politiet har ikke mulighet til å følge opp alle disse.

KRISTIANSAND: I klammeri

00.40: En person bortvises fra sentrum etter å ha vært i klammeri med vakter på et utested. 12.40

