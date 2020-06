Småbruk i ferd med å brenne ned

Ved 07-tiden søndag morgen er småbruket i ferd med å brenne ned. Brannvesenet kontrollerer seg om å hindre spredning.

VENNESLA: Klokken 04.14 natt til søndag fikk brannvesenet melding om brann i et småbruk langs Stallemovegen i Øvrebø.

Den mannlige huseieren hadde da blitt vekket av brannalarmen, og sammen med hundene sine kom han seg ut av huset.

– Da brannvesenet kom til stedet var det full overtenning. Det er et slags småbruk hvor hus og låve henger sammen. Boligdelen kommer i alle fall til å brenne helt ned, låven er det mer usikkert med. Det er også en ekstern garasje på stedet, men den har brannvesenet klart å redde, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Han legger til at de ikke vet hva som er årsaken til brannen.

Lørdag kveld var det også en husbrann i Vennesla. Den startet etter at lynet slo ned i huset til KrF-politiker Raymond Bærø, som var sjeleglad for at ingen var hjemme da det skjedde.

Saken oppdateres.

