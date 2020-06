Melding om trafikkulykke i tunnel

To biler er involvert i en trafikkulykke i Austadtunnelen på E 39 i Flekkefjord.

FLEKKEFJORD: Politiet fikk melding om trafikkulykken klokka 16.18.

Det er ikke meldt om alvorlig personskade på stedet. Like over klokka 16.30 meldes det at tunnelen er stengt på stedet.

Saken oppdateres.

