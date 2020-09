Trafikkulykke i Bygland søndag morgen

Nødetatene rykket søndag morgen ut til en trafikkulykke på riksvei 9.

BYGLAND: En bil skal ha kjørt i et autovern på RV 9 mellom Byglandsfjord og Neset, like ved Neset camping. Det er politiet som melder dette på twitter klokka 07.29.

Like over klokka 08, melder 110 Agder som er på stedet, at personen er ute av bilen.

I følge politiet som også har vært på stedet fremstår bilfører som uskadd.

