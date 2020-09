Agder Energi vurderer å fusjo­nere

Glitre Energi og Agder Energi har de siste årene utviklet et tett og godt samarbeid innenfor flere områder. Styrene i de to konsernene har gitt sine respektive konsernsjefer fullmakt til å sondere mulighetene for en fusjon.

