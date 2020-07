Tre sperret E 39 i Søgne. Nå går trafikken som normalt

Politiet melder om et tre som sperrer veien på E 39 mellom Lunde og Lohnelier.

SØGNE: Dette melder politiet på Twitter mandag kveld. Hendelsen skal ha skjedd like etter klokka 18 på E 39 mellom Lunde og Lohnelier i Søgne.

I samme melding forteller de at Vegtrafikksentralen er varslet. En time senere opplyser Vegtrafikksentralen om at treet er fjernet fra veibanen, og at trafikken nå går som normalt.

