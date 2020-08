Båt gikk på skjær – fire personer tatt opp fra sjøen

Nødetatene rykket ut etter melding om at en båt med fire personer hadde gått på et skjær. Like etter midnatt ble de fire reddet i land.

FARSUND: 23.43 fikk politiet melding om båt som har kjørt på skjær i Farsund.

– Vi fikk melding fra en person på land som hadde hørt det som sannsynligvis var en båt som gikk på grunn. Vi sendte redningsskøyta ut til posisjonen, samtidig som melderen dro ut i privatbåt. De fikk lokalisert en båt som hadde grunnstøtt. Den sank, og fire personer var i sjøen, forteller redningsleder Trond Bjørnøy ved Hovedredningssentralen på Sola.

De fire ble berget opp av sjøen, ifølge Bjørnøy hadde de bare ligget noen minutter i vannet.

Klokka 00.35 sier han at ambulansehelikopteret er på vei til Farsund for å møte redningsskøyta med de fire om bord.

– Vedkommende som meldte fra, har berget livet til fire personer, konstaterer Bjørnøy.

Saken oppdateres.

