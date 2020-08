Svindlet barnehage for 40.000 kroner

En barnehage i Vennesla er blitt svindlet for 40.000 kroner etter at noen først stjal et betalingskort fra postkassen.

VENNESLA: – Kortselskapet sier at vi må dekke tapet selv siden betalingskortet ikke var meldt stjålet, men det kunne vi jo ikke gjøre siden vi aldri hadde mottatt noe kort, sier barnehagestyrer Sigrid Frigstad i Snømyra barnehage i Vennesla.

Det var 29. juli at barnehagen oppdaget at betalingskortet deres var blitt sperret av kortselskapet. Årsaken var at det var blitt handlet for et stort beløp på kortet.

– Den eller de som har misbrukt kortet vårt har kjøpt tobakk, klær, solbriller og Playstadion. Dette er varer som vi absolutt ikke bruker å handle inn til barnehagen, sier Sigrid Frigstad.

Ifølge barnehagestyreren har politiet nå en person mistenkt for forholdet. Fædrelandsvennen klarte fredag ikke å få dette bekreftet verken ved det lokale lensmannskontoret eller ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Agder politidistrikt.

Snømyra er en foreldredrevet barnehage, og styrer sier at 40.000 kroner er mye penger for dem. Dersom kortselskapet ikke snur og går med på å erstatte beløpet, håper hun forsikringsselskap eller aller helst gjerningspersonen(e) betaler dem tilbake.

