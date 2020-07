Trafikkulykke i Tvedestrand

To biler er involvert.

TVEDESTRAND: Klokka 13.15 fikk politiet melding om en bil som kjørte av veien på Grenstølveien i Tvedestrand.

Like etter oppdaterer politiet på Twitter med at to biler er involvert.

Alle personene er ute av bilene.

Politiet og brannvesenet rykker ut til stedet.

Saken oppdateres.

