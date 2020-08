Igjen mye feststøy i Agder

Politiet har igjen måtte oppsøke diverse høylytte fester i Agder natt til søndag.

AGDER: – Vi har ikke hatt alvorlige hendelser i natt, men det har vært nok å gjøre. Og da har det handlet om at folk støyer på hjemmefester, sier operasjonsleder hos agderpolitiet Sveinung Alsaker.

Han sier at det fortsatt er mer av denne type oppdrag enn det politiet har vært vant til fra tidligere.

– Stort sett respekterer folk at de skal dempe seg eller avslutte en fest, men ikke alltid. Det hender vi må returnere til samme adresse, sier han.

Av konkrete hendelser som politiet melder om på twitter er dette sakene:

Klokka 03.06 blir en bilfører stanset i Vennesla sentrum. Vedkommende anmeldes for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Klokka 00.53 blir to personer utvist fra Mandal sentrum for resten av natta på grunn av ordensforstyrrelser og slåssing. Begge anmeldes.

Klokka 00.18 kommer det melding om at en beruset person går på E 39 i Søgne. En politipatrulje får vedkommende fjernet fra motorveien.

Like over midnatt blir får politiet melding om at en beruset bilfører kjører omkring i sentrum av Evje. Vedkommende stanset og anmeldes for ruskjøring. Førerkortet beslaglegges.

