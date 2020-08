Ulykke med mc og bil

Nødetatene rykket tidlig tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på riksvei 41 i Åmli.

ÅMLI: En motorsykkel og en bil var involvert i ulykken. Det var ikke meldt om alvorlige personskader.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 13.01.

Klokka 13.22 meldte Statens Vegvesen at veien var stengt ved avkjøringen til Katterås.

klokka 13.58 meldte politiet at alle involverte var blitt undersøkt av ambulansepersonell, og at ingen var kommet nevneverdig til skade. Veibanen var også blitt ryddet og veien igjen åpnet for trafikk.

