Tyveri, bråk, fyll og trafikkulykke

Dette skjedde på Sørlandet natt til søndag.

AGDER: Politiet skriver på twitter at det har vært en normal natt på Agder. Mellom klokka 23 og 04 har de fått 15 meldinger om forstyrrelse av nattero og støy fra fester på private adresser. De skriver videre i meldingen at dette er som normalt natt til søndag. Noen av forholdene skal ha blitt påtalt, mens politiet ikke har hatt kapasitet til å rykke ut på alle meldingene.

Det har også vært flere ordensforstyrrelser.. Like over midnatt ble en gutt anmeldt blant annet for å ha vært involvert i et slagsmål i Kristiansand sentrum. Gutten ble overlatt til foresatte.

Omtrent samtidig måtte politiet gripe inn etter melding om at det brygget opp til slagsmål ved et utested i Farsund.

I Kristiansand ble en mann anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, samt besittelse av narkotika. Denne meldingen kom klokka 00.19.

En mann i Arendal ble bortvist fra sentrum kl 00.30 etter å ha dyttet til andre personer. En annen mann ble også bortvist fra samme by etter å ha forstyrret ro og orden. Mannen skal blant annet ha slått til vinduer i en politibil uten at noen kom til skade.

Klokka 00.52, fikk politiet melding om råning ved IKEA i Sørlandsparken, men det var rolig da politiet kom til stedet.

En beruset mann som oppviglet til bråk, ble bortvist fra sentrum av Kristiansand like over klokka 01. Da politiet traff på mannen samme sted en time senere, ble han innbragt og anmeldt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

På Nodeland tok en mann seg inn i feil hus, i følge en twittermelding fra politiet klokka 01.11. Mannen ble tatt med av politiet som skal ha funnet et mer egnet overnattingssted for resten av natta.

Klokka 02.05 fikk politiet melding om et slagsmål på en privat adresse i Vennesla. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade og politiet avventer anmeldelser fra de involverte partene.

En ATV var innvolvert i en trafikkulykke på FV 430 i Åseral ved Longdalsvegen, melder politiet klokka 02.08. Kjøretøyet skal ha kjørt på tre sauer, og fører ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, og mannen har fått beslaglagt førerkortet, og det blir opprettet sak på forholdet. Sauene døde som følge av ulykken, og politiet jobbet i natt med å varsle eier.

Klokka 04.17 fikk politiet melding om to personer som forsøkte å stjele sykler fra en garasje i et borettslag i Vågsbygd/Voie i Kristiansand. En person ble pågrepet for forsøk på tyveri av sykler og trusler mot politiet ved bruk av skrujern eller lignende.

Den andre personen ble anmeldt for forsøk på tyveri av sykler samt bæring av kniv på offentlig sted.

Like over klokka 04 fikk politiet melding om personer som snoket i båter i Hestnes Båthavn i Grimstad. En båt stakk fra stedet da politiet ankom. Politiet har jobbet litt med saken i natt. 6 mindreårige gutter involvert. Politiet har hatt kontakt med noen av dem samt foresatte i løpet av natta, og resterende vil bli fulgt opp på et senere tidspunkt. Politiet ber eiere av båter i båthavna sjekke til båtene sine.

Klokka 05.15 meldte politiet om to gutter som oppholdt seg på og ved jernbaneskikkene ved Vigeland i Vennesla. Guttene ble plukket opp av en patrulje og overlatt til foreldrene sine.

