Ras på fylkesvei

Det har gått et ras på Drivenesveien.

VENNESLA: Det meldte Agder-politiet like før klokken halv to mandag.

«Det har vært et ras på Drivenesveien like nord for Moseidstranda. Det ene feltet er sperret. Vegtrafikksentralen varslet», heter det i meldingen.

Til Fædrelandsvennen opplyser operasjonsleder John Repstad at raset på fylkesveien er mindre enn først antatt.

– Det dreier seg om noen steiner i veibanen, som bilistene måtte svinge utenom. Dette var litt farlig fordi det er en sving på stedet, sier Repstad.

Steinene er på størrelse med fotballer. Entreprenør med ansvar for strekning er tilkalt.

