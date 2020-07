Politiloggen: Utforkjøring, råkjøring og slåssing på byen

Politiet har håndtert utforkjøring, råkjøring og fulle folk på byen i natt.

LILLESAND: Bil kjørte av veien

Klokka 00.36 meldte politiet om en utforkjøring i Høvåg, på fylkesvei 401. Bilen tok fyr etter utforkjøringen og nødetatene rykket ut.

Fem personer som var i kjøretøyet kom seg uskadet ut. De fem i bilen ble alle kjørt til sykehus og legevakt for sjekk. Brannen ble rakst slukket av brannmannskapene. Bilføreren blåste til over lovlig verdi i promille, og ble tatt med til lege for blodprøvetaking.

Bergingsbil ble tilkalt for å ta seg av bilen.

KRISTIANSAND: Person utsatt for vold

Klokka 00.52 fikk politiet melding om en person som var blitt utsatt for vold i sentrum. Vedkommende ble sjekket av ambulanse. Da politiet kom for å undersøke, kunne de konstatere at mannen var beruset og kun hadde mindre skader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å få klarhet i hva som hadde skjedd.

LILLESAND: Truende person

Klokka 12.58 måtte politiet rykke til et utested i Lillesand sentrum, der en person oppførte seg truende og var beruset. Politiet fikk kontroll på vedkommende da de kom fram.

LILLESAND: Kjørte råfort

Klokka 12.59 meldte politiet om en bilfører som ble målt til 154 kilometer i timen i 100-sonen på E 18. Det resulterte i inndratt førerkort og anmeldelse.

GRIMSTAD: Beruset og truende

Klokka 01.01 meldte politiet om en beruset og truende mann i området Torvåsen. Da politiet kom fram, truet vedkommende også patruljen. Vedkommende ble pågrepet og kjørt til arresten.

KRISTIANSAND: Menn i slåsskamp

Klokka 01.05 måtte politiet i Kristiansand til et serveringssted i sentrum, der to men slåss utenfor. De ble holdt fra hverandre av en ordensvakt på stedet. Begge mennene ble bortvist fra sentrum av patruljen.

ARENDAL: Mørkkledt mann i veien

Klokka 04.37 fikk politiet melding om en person i mørke klær som gikk i veibanen på Rykeneveien ved Biestø. Politiet dro til stedet og traff på en person som passet beskrivelsen. Han var straks hjemme, og slik fikk den nattlige spaserturen en naturlig slutt.

