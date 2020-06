Flekkerøytunnelen er stengt i begge retninger

Et brannslukningsapparat er fjernet fra tunnelveggen.

KRISTIANSAND: Klokken 16.30 ble Flekkerøytunnelen stengt i begge retninger.

– Et brannslukningsapparat er fjernet, opplyser politiet, som er på vei sammen med brannvesenet.

Like etterpå kom meldingen om at brannslukningsapparatet ikke er fjernet fra veggen, men at alarmen skyldes at det var dårlig kontakt.

– Tunnelen åpnes om få minutter, opplyser politiet klokken 16.45.

Saken oppdateres.

