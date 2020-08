Slo ned branntilløp på institusjon i Vennesla

Beboerne ved en institusjon i Vennesla sentrum ble natt til tirsdag evakuert etter et branntilløp.

VENNESLA: Brannmannskapene rykket ut etter at en automatisk brannalarm ble utløst. Meldingen kom klokka 00. 34 natt til tirsdag. Like etter ble det konstatert at det var brann på stedet.

Beboerne på institusjonen, som ligger like ved Vennesla sentrum, ble evakuert. Kort tid etter, klokka 00.49, melder politiets operasjonsleder at brannmannskapene fikk slått ned branntilløpet på stedet.

Operasjonsleder Linn Andresen sier til Fædrelandsvennen at det er snakk om en kommunal institusjon, med foreløpig ukjent antall beboere.

– De ansatte fikk på eget initiativ evakuert beboerne. Brannvesenet var raskt på stedet, og konstaterte at det var et lokalt branntilløp som raskt ble slått ned. Det er ikke fare for videre brann eller spredning, sier Andresen.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. 110-sentralen opplyser like før klokka 01.00 at de lufter ut en leilighet på stedet.

