Steinras over vei

Politiet har varslet kommunen.

VENNESLA: Klokken 12.45 opplyser politiet at det har gått et steinras over Reiersdalsvegen, som går østover fra riksvei 9 og inn mot Røyknes.

– Jeg tror ikke man kommer forbi med bil der. Det var i alle fall så stort at de ikke kunne flytte det bare med hendene, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Politiet kalte ut kommunens tekniske etat, som vil fjerne steinene og åpne veien.

