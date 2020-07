Dette er nattens politilogg

Dette er hendelser Agder politidistrikt har meldt om i løpet av natta.

AGDER: Politiets operasjonssentral forteller på Twitter at det i natt har vært flere meldinger om forstyrrelse av natteroen: Støy, høy musikk og noe bråk fra fester.

– Noen har blitt påtalt, noe ikke prioritert og noe har politiet ikke hatt kapasitet til å rykke ut på da andre oppdrag har vært viktigere, skriver operasjonsleder.

KRISTIANSAND: Bilbrann i Sørlandsparken

01.22: Brannvesenet rykket ut for å slokke en bilbrann i Avenyen i Sørlandsparken. Det var ikke åpne flammer i kjøretøyet, kun røykutvikling. Brannvesenet slokket branntilløpet

KRISTIANSAND: Hoppet i Gravane

00.29: En kvinne hoppet i sjøen i Gravane. Hun blir tatt kontroll på av politiet og pålagt å dra hjem for natta.

ARENDAL: Kranglete par

00.31: Politiet rykker ut for å stoppe et mulig slagsmål ved Bausplass. Det viste seg å være et par som kranglet. Partene har gått hjem.

TVEDESTRAND: To menn bortvist

03.06: To menn blir bortvist fra sentrum for resten av natta etter å ha forstyrret ro og orden i beruset tilstand.

MANDAL: Anmeldt for fyllekjøring

01.05: En mann blir anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Førerkortet er beslaglagt.

GRIMSTAD: Slo mann i kø

01.13: En mann er anmeldt for å ha slått til en annen i køen utenfor et utested. Det er ikke meldt om alvorlig skade.

KRISTIANSAND: Bortvist fra byen

01.30: To menn blir bortvist fra sentrum etter å ha kranglet ved et serveringssted.

KRISTIANSAND: Slo til vakt

01.36: En mann blir anmeldt for ordensforstyrrelse og kroppskrenkelse etter å ha slått til en vakt på et utested.

FARSUND: Hester på tur

01.42: Politiet får melding om to hester som løper i veien ved Kjørrefjord.

FLEKKEFJORD: Manglet vest – fikk bot

03.16: Politibåten har hatt kontroll. 16 båter er kontrollerte. To har fått forenklet forelegg for manglende flyteplagg.

LYNGDAL: Stakk fra politiet

01.52: En moped stakk fra politiet. Noe seinere får politiet kontakt med føreren, som anmeldes for brudd på veitrafikkloven og kjøring i påvirket tilstand.

AUDNEDAL: Edru bilister

02.07: Politiet har kontrollert åtte bilister for promille. Ingen reaksjoner.

ARENDAL: Promillekjøring

02.10: En mann anmeldt for kjøring i påvirket tilstand.

MANDAL: Betalte ikke drosja

02.56: En mann har ikke betalt for tur med drosje. Forholdet anmeldes dersom han ikke gjør opp for seg.

LYNGDAL: Kjørte i 109 km/t i 70 sone

03.33: UP har hatt trafikkontroll på E 39 ved Skoland i natt. En bilfører er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt 109 km/t i 70 sone. Fem andre har fått forenklede forelegg for høy fart.

KRISTIANSAND: Brann i søppeldunk

03.40: Brannvesenet i Kristiansand rykker ut og slokker en brann i en søppeldunk i Auglandsbukta. Brannvernet finner ikke søppeldunken, og kontrollerer de som er i nærheten. Men ingen tegn til brann.

KRISTIANSAND: Slagsmål i Dronningens gate

03.49: Politiet får melding om slagsmål i Dronningens gate. Partene har forlatt stedet før politiet ankom. Politiet avventer anmeldelse på forholdet.

ARENDAL: Kvinner kranglet – mann pågrepet

05.05: Politiet får melding om to kvinner som krangler på en privat adresse. En mann har blandet seg inn i forholdet. Han innbringes til politiet.

FROLAND: Forlatt bil

05.59. Politiet får melding om en bil som står forlatt midt i veien ved Gullknappvegen. Bilen blir fjernet av bilberger for eiers regning.

