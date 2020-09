Bil i vannet ved Sjøsanden

En bil har havnet i vannet ved piren på Sjøsanden. En person er ute av bilen.

MANDAL: Nødetatene har rykket ut til Sjøsanden etter melding om en bil i vannet lørdag kveld.

Meldingen kom klokka 21.48. Operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane opplyser at politiet er på stedet og har kontroll på en person som skal ha vært i bilen.

Vedkommende fremstår ikke som alvorlig skadet. Per nå er det ikke opplysninger som tilsier at andre har vært i bilen, men brannvesenet er på stedet med dykkere for å undersøke bilen.

Klokka 21.56 melder 110-sentralen at dykkere nå er i vannet og har funnet bilen. De starter søk rundt og inne i bilen.

Saken oppdateres.

