Falt ut av vindu fra fire meters høyde

En mann i 20-årene ble kjørt til sykehus etter et fall fra et vindu i en bolig i Arendal.

ARENDAL: Politiet i Agder meldte kl 01.19 natt til søndag at en mann i 20-årene hadde falt ut fra et vindu i krysset mellom Østregate og Hylleveien. Mannen skal ha falt ca 4 meter ned i gata. Skadeomfanget er i følge politiet uvisst, men mannen ble kjørt til sykehus med ambulanse. På Twitter melder politiet at fallet fremstår som en ulykke.