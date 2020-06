Rykket ut til våpentrusler og slagsmål

Flere utrykninger for politiet natt til tirsdag.

AGDER: Klokken 01.10 fikk politiet melding om trusler med våpen på Skinnsnes i Mandal.

En patrulje rykket ut og avhørte partene.

– Uklart forhold, det er tatt beslag i to elektrosjokkvåpen, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Så, klokken 05.20, fikk politiet melding om et slagsmål ved Rema 1000 på Mosby.

En patrulje kjørte i området, men kom ikke i kontakt med de involverte partene.

Klokken 06.20 fikk politiet melding om at det ligger et tre over fylkesvei 36 ved Stemvannet i Grimstad.

Vegtrafikksentralen ble varslet om dette, da det er de som sender ut folk for å fjerne hindringer i veiene.

Ti minutter senere ble Vegtrafikksentralen også varslet om at det ligger en påkjørt grevling i vestgående løp på E 18 ved McDonalds i Grimstad.

