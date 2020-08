Røykutvikling fra fritidsbåt

Redningsskøyta og brannbåten i Kristiansand rykket ved 23-tiden onsdag ut etter melding om røykutvikling fra en fritidsbåt i Kristiansand.

KRISTIANSAND: Hovedredningssentralen for Sør-Norge meldte klokka 23.07 at det var to personer om bord i båten.

Det var RS «Bent R. Rasmussen» som sammen med brannbåten «Otra» som rykket ut til båten som befant seg i Topdalsfjorden i nærheten av Varoddbrua.

Brannmannskapene som kontrollerte båten, kom fram til at det hadde vært varmgang i motoren, og at det ikke var snakk om brann.

Redningsskøyta hjalp til med å få havaristen til land.

Politiet var ikke involvert i hendelsen.

