Brann ved barneskole

Nødetatene rykket søndag kveld ut til Nygård skole i Søgne etter melding om brann.

SØGNE: Klokka 20.32 opplyser politiet at det brenner på noen benker ved Nygård skole.

Brannvesenet og politiet er på vei.

Det skal ikke være fare for spredning, melder politiet i Agder.

Like før etter klokka 21 melder politiet på Twitter at ungdommer ble sett løpende fra stedet i forkant av at brannen ble oppdaget.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn