Tre sperret fylkesvei i begge retninger

Lørdag kveld falt et tre over en fylkesvei og sperret begge kjørefeltene.

FARSUND: Klokka 22.55 lørdag fikk Agder politidistrikt melding om et tre som hadde falt over fylkesvei 43 i Farsund, like ved avkjørselen til Årikstad.

Ifølge politiet dekket treet begge kjørefeltene. Vegtrafikksentralen ble varslet om hendelsen og mannskap ble sendt ut for å rydde veibanen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn