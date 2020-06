Bråkete russ bortvist av politiet

Mye bråk da russ festet i Sørlandsparken og i Grimstad.

AGDER: En stor ansamling av russ valgte Avenyen i Sørlandsparken som festeplass natt til søndag. Politiet i Kristiansand fikk inn mange klager fra omgivelsene på høy musikk. Bråket gjorde blant annet at hotellgjester i Abra havn ble holdt våkne. Klokka 02.15 rykket politi ut, og bortviste alle som festet og laget støy.

Tidligere på kvelden sto en bil i brann under et rånetreff på samme sted.

Klokka 02.46 kontrollerte politiet i Tvedestrand en bilfører som blåste til godt over lovlig promille. Fører er anmeldt og førerkort beslaglagt.

Klokka 03.15 rykket politiet på et trafikkuhell ved Kårstølveien i Vigeland, på Fylkesvei 460. Det var ikke personskade og ikke mistanke om ruskjøring. To biler involvert, hvorav den ene bilen ikke har overholdt vikeplikten.

Klokka 03.42 rykket politi ut etter melding om trafikkulykke på Utsognveien. En bil hadde kjørt ut av veien og havnet på et jorde. Ambulanse kom også til, men det er trolig ikke personskade.

Klokka 01.04 rykket nødetatene i Farsund ut etter melding om trafikkulykke på Fylkesvei 43 ved Viksvannet. En bil hadde veltet på taket. Ingen var fastklemte, to personer som var i ulykkesbilen var ved bevissthet. Et tre var falt over veien, og det var ikke passasje på stedet. Treet ble fjernet , og veien åpnet for trafikk. Fører av bilen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Både fører og passasjer ble kjørt til sykehus for behandling. En person har mulig hjernerystelse, en har mulig armbrudd.

Klokka 00.32 mottok politiet melding om en bil som hadde kjørt ut av veien og inn i en stolpe i vennesla. Føreren var beruset og erkjente å ha kjørt. Anmeldes for kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort.

Klokka 23.45 hadde mange russ samlet seg i Grimstad ved McDonald’s i Grimstad. Politiet fikk inn flere klager fra beboere i området og sendte patruljer til stedet. Russen skrudde ned musikken og kjørte etter hvert fra stedet.

