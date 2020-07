Aggressiv apotekkunde anmeldt for hatkriminalitet

Tirsdag formiddag ble ransalarmen utløst på et Apotek i Farsund. Alarmen ble utløst på grunn av en truende kunde.

FARSUND: Politiet ble varslet klokka 10.37 tirsdag formiddag om at ransalarmen hadde gått på et apotek i Farsund.

Det dreide seg ikke om et ran, men en kunde som hadde oppført seg truende i apoteket.

– De ansatte oppfattet situasjonen så pass ubehagelig at de valgte å utløse alarmen, sier operasjonsleder Lars Hyberg til Fædrelandsvennen.

Politiet fikk etter hvert kontroll på mannen, rett på utsiden av apoteket.

Hyberg opplyser at mannen er anmeldt for hatkriminalitet samt for å ha forulempet politiets arbeid.

– Vedkommende har kommet med uttalelser som både politiet og de ansatte oppfattet som hatefulle ytringer. Dette var rettet mot de ansatte på apoteket, sier operasjonslederen.

Mannen ble pågrepet og vil etter hvert bli avhørt. Saken etterforskes videre.

