MC og syklist involvert i ulykke

Politiet melder om en trafikkulykke på riksvei 9 i Setesdal.

BYGLAND: Ulykken skjedde ved Neset camping på Riksvei 9, melder politiet på Twitter klokka 14.48.

Det var først meldt at det var et sammenstøt mellom en MC og en fotgjenger. Politiet presiserer klokka 15.13 at det dreier seg om en MC og en syklist.

Politiet er på stedet.

Det er foreløpig ukjent skadeomfang.

Saken oppdateres.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn