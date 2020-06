Mange tatt for mobilbruk

UP gjorde torsdag ettermiddag storfangst, da de sjekket om bilførere snakket eller tastet med håndholdt mobiltelefon.

MANDAL: I en kontroll ved Marnarkrysset på E 39 like vest for avkjørselen til Mandal sentrum, fikk 16 bilførere forenklet forelegg for ulovlig mobilbruk.

Ulovlig bruk av mobilbruk mens en kjører koster normalt 1700 kroner og gir to prikker i førerkortet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn