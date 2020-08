Politiet om natta: - Mange klager på festbråk

Politiet måtte dempe musikk, slåsskamper og hjelpe turister i natt.

AGDER: «Jevnt over hektisk natt for politiet», opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt søndag morgen.

Det er ikke snakk om alvorlige hendelser, men mye bråk fra fester og høy musikk i hele landsdelen. Politiet har ikke hatt kapasitet til å besøke alle festene, men har dempet lyden der de har hatt tid.

Her er oppsummeringen fra natta:

ARENDAL: Kranglet og kom i arresten

Klokka 00.46 fikk politiet melding om krangling mellom to personer på et utested i sentrum. Politiet sjekket saken, uten at de opplyser hva som kom ut av sjekken. Klokka 01.05, også i Arendal, tok politiet kontroll på en person som hadde slått til en vakt. Etter noen undersøkelser på stedet, fikk mannen beskjed om å forlate sentrum. Det ville han ikke, og ble dermed geleidet til arresten i stedet.

KRISTIANSAND: Ville ikke dra

Klokka 01.38 måtte politiet hjelpe til med å få en mann ut av et utested. Vaktene hadde bedt mannen forlate stedet, men det nektet han.

KRISTIANSAND: Beruset på bensinstasjon

Klokka 01.23 sto en meget beruset mann på bensinstasjonen på Vesterveien. Han var så beruset at han ikke kunne passe på seg selv. Mannen ble tatt med til politistasjonen.

RISØR: Stanset båtfører

Klokka 01.35 måtte politiet stanse en båtfører som ville legge fra kai i Østhavna. Politiet mistenkte at vedkommende var for full til å kunne kjøre båt.

GRIMSTAD: Oppførte seg dårlig

Klokka 01.39 ble en mann bortvist fra Grimstad sentrum fordi han oppførte seg dårlig på et utested. Dette nektet han, og ble dermed kjørt til arresten.

KRISTIANSAND: Vannlekkasje ved Domkirka

Klokka 01.55 kom det melding til politiet om vannlekkasje fra et rør på Torvet, like ved Domkirka. Teknisk etat i kommunen ble varslet.

ARENDAL: Kvinne bortvist

Klokka 01.57 ble en kvinne bortvist fra sentrum etter å ha oppført seg kranglete på et utested.

KRISTIANSAND: Oppførte seg dårlig på Superspeed

Klokka 01.15 hjalp politiet til med en gjest på Superspeed som ikke oppførte seg greit på overfarten. Vedkommende ble bortvist fra sentrum og tatt hånd om av venner.

KRISTIANSAND: Turister låste seg selv inne

Klokka 02.20 måtte politiet hjelpe til etter at to turister hadde låst seg selv inne i en varebil. De to skulle overnatte bak i bilen, men døra hadde smekket igjen og lot seg ikke åpne fra innsiden.

