Kontroll av båter og ordensforstyrrelser

Dette skjedde natt til lørdag.

ARENDAL: 22 båter natt til lørdag. Det ble utstedt to forenklede forelegg for manglende bruk av lanterner, to forenklede forelegg for fartsovertredelser sant et forenklet forelegg for mangel av flyteplagg.

KRISTIANSAND: I løpet av natt til lørdag ble fire personer bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelser, melder Agder politidistrikt.

