Politi­loggen: Beru­sede båtfø­rere og bortvis­ninger

Bortvisninger fra sentrum og promille på sjøen har vært gjennomgangsmelodien den siste natta med servering etter midnatt.

AGDER: – Det har ikke vært de store hendelsene, men vi har hatt en del bortvisninger i Kristiansand og noe promille på sjøen i Mandal. I Arendal-området har det vært rolig, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

Han trekker fram minifestivalen i Mandal, som var erstatning for Skalldyrfestivalen, som en årsak til at politiet var der med båt og ekstra ressurser fredag kveld.

– Vi vet at folk kjører båt i forbindelse med slike arrangementer og at det er noe promille, så vi var der og ga noen reaksjoner. I Kristiansand har det vært noen tilfeller av folk som har blitt bortvist i forbindelse med fyll. Én av dem etterkom ikke politiets pålegg, ble påtruffet igjen senere og da innbrakt i arrest, sier Eide.

Han tror det vil bli roligere på byen når det fra i dag blir forbudt å servere alkohol etter midnatt.

– Erfaring tilsier at det er ved stengetid bråk oppstår, og jeg tror det blir mindre bråk ved midnatt. Så vil nok hjemmefester overta noe, sier operasjonslederen.

Her er politiets logg fra natt til lørdag:

Kl. 0014. #Mandal Gismerøya. Politibåten påtreffer ungdommer i en mørklagt båt. Båtfører får forenklet forelegg for forholdet.

#Arendal KL. 0020. Eydehavn. Politibåt stanset beruset båtfører som anmeldes for dette, samt å ikke ha tilstrekkelig redningsvester ombord.

0040 #Kristiansand Tollgodgata. Mann i 20 årene bortvises fra sentrum pga ordensforstyrrelse.

Kl. 0043. #Flekkefjord Sundegaten. Politiet pålegger båteier å overholde ro resten av natten etter klage på høy musikk fra båten.

kl.0050. #Mandal sentrum. Politiet bistår utested med å fjerne mann i 20 årene som lager bråk. Innsettes i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.

kl.0102. #Kristiansand Markensgate. To menn i 30 og 40 årene bortvises fra utested på grunn av ordensforstyrrelse.

Kl. 0129 #Lyngdal Svenevigsveien. Mann i 20 årene stoppes av patruljen. Anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og i ruspåvirket tilstand.

kl. 0138 #Kristiansand. Nedre torv. Mann i 20 årene innbringes arrest og anmeldes for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet.

kl. 0205. #Tvedestrand Sandvika. Politibåten stanser og kontrollerer båt. Mann i 40 årene anmeldes for kjøring av båt i beruset tilstand.

kl. 0250 #Mandal Mandalselva. Politibåten kontrollerer beruset båtfører i tenårene. Blir anmeldt for føring av båt i beruset tilstand, båtførerbevis beslaglegges.

kl. 0258 #Kristiansand Gislemyrveien. Vitne ringer om mulig påvirket mopedfører. Politiet anmelder mann i 20 årene for promillekjøring og beslaglegger førerkortet. Moped blir avskiltet på grunn av manglende omregistrering.

kl. 0330. #Arendal Politibåten har kontrollert 27 båter, tre anmeldelser for promille. Ett forenklet forelegg for manglende lanterne.

kl. 0358. #Mandal Politibåten. 12 reaksjoner. 5 for manglende lanterne, 2 for fart, 2 for manglende redningsvest, 2 promille og en som anmeldes for ordensforstyrrelse på land. Totalt kontrollert 42 båtførere.

