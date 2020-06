Brann i avfallsanlegg

Det brenner i Returkrafts anlegg på Dalane i Kristiansand.

KRISTIANSAND: Klokken 11.20 opplyser politiet at det brenner i Returkraft sitt anlegg på Dalane i Kristiansand.

– Det er meldt om brann i en avfallskassett, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Ingen personer er skadet, ifølge politiet.

– Brannvesenet opplyser at per nå vurderes ikke røyken som farlig for bebyggelse, legger operasjonsleder til.

Saken oppdateres.

