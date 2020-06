Bil i grøfta på E 39

En bil har havnet i grøfta like øst for Mandal.

LINDESNES: Det melder politiet søndag klokka 18.10.

Stedet for trafikkuhellet er på E 39, like vest for Valand.

En bil skal stå i grøfta, og klokka 18.15 er politiet på stedet. Det er ingen personskader, meldes det.

Oppdateres.

