Fritidsbåt tok inn vann ved Tromøybrua

Måtte slepes til land av Redningsskøyta.

ARENDAL: En 28 fots fritidsbåt tok inn vann like ved Tromøybrua, meldte HRS Sør-Norge lørdag ettermiddag. Det skal ha vært en person ombord. Redningsskøyta «Inge Stensland» ble tilkalt for assistanse, og fikk raskt situasjonen under kontroll. Fritidsbåten ble slept inn til land av redningsskøyta.

