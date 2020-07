Beslagla fører­kort etter trafikk­uhell

Sammenstøt mellom bil og motorsykkel.

KRISTIANSAND: Trafikkuhellet skjedde ved Ålefjær onsdag kveld. Politiet opplyser at det har vært et sammenstøt mellom en bil og motorsykkel, uten at noen av de involverte skal være skadet.

Politiet har mistanke om at bilføreren har brutt vikeplikten.

– Politiet har vært på stedet. Det er besluttet beslag av førerkort fra bilfører, opplyser operasjonsleder på Twitter, og har opprettet sak på forholdet.

