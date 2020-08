To personer til akuttmottaket etter ulykke

To personer er kjørt til sykehuset etter en trafikkulykke i Birkenes.

BIRKENES: Klokka 10.40 meldte politiets operasjonsleder om en trafikkulykke med to involverte biler. Ulykken skjedde på Herefossveien nord for Birkeland.

Ulykken var en møteulykke. To personer er fraktet til sykehuset for sjekk, men fremsto som uskadede. En tredje person ble fraktet til legevakten for sjekk, også han var tilsynelatende uskadet.

Det har ikke vært trafikale problemer på stedet.

