Ringte nødnummer under svømmetur

Hovedredningssentralen Sør-Norge igangsatte torsdag kveld en leteaksjon i skjærgården utenfor Grimstad, men det viste seg å være falsk alarm.

GRIMSTAD: Det var etter at AMK mottok en telefonoppringning på nødnummeret 113 at det ble iverksatt søk etter mulig person i vansker. Da AMK mottok oppringningen hørte operatøren bare noen plask i vann, og ingen gjorde seg til kjenne. Telefonsamtalen som muligens kom fra en app på en mobiltelefon, ble sporet til området ved Engholmen i Grimstad.

Eieren av telefonen kontaktet senere politiet, og fortalte at oppringingen må ha kommet ved et uhell under svømmetrening. Telefonen lå nemlig i en vanntett pose.

