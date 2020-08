Bil veltet i terrenget

Torsdag kveld har det vært et trafikkuhell eller ulykke i Holum.

MANDAL: – To personer kjørte selv fra stedet etter hendelsen, og ringte først senere til AMK og klagde på smerter i nakken, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt.

Politiet meldte første at det dreide seg om en hendelse der en personbil og et tyngre kjøretøy var involvert, men det viste seg at det var en enslig bil eller mopedbil som hadde veltet.

Ulykken skjedde på Solåsveien ved Auslandsvannet.

Før AMK ble varselet hadde brannvesenet fått melding om at lekkasje fra en bil på stedet, og sendte mannskaper til stedet. Klokka 20.22 meldte 110-sentralen at brannvesenet var framme, og at det ikke lenger var noen lekkasje.

